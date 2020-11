Kultur & Society

Heidi Staltner-Kix übernimmt Citypastoral in Steyr

STEYR/GARSTEN. Nach 16 Jahren pastoraler Arbeit in der Pfarre Garsten widmet sich Pastoralassistentin Heidi Staltner-Kix neuen Aufgaben in Steyr. Die Pfarre Garsten hat sich daher in mehreren Gottesdiensten offiziell von ihr verabschiedet und ihr für ihr Wirken vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendseelsorge sowie bei der Katholischen Frauenbewegung gedankt ...

Rund 100 ehrenamtliche Jungschar- und Jugendleiter*innen hat sie in diesen Jahren begleitet, in ihren Talenten gefördert und für ein kirchliches Engagement inspiriert. „Nicht wenige davon sind in den kirchlichen Dienst getreten“, wie Stefan Grandy als langjähriger Dienstvorgesetzter betonte. Ein Wirken, das weit über die Pfarrgrenzen hinaus bis zur Diözesanleitung mit großer Beachtung wahrgenommen wurde. Zuletzt hat auch die Gemeinde Garsten die pfarrliche Jugendarbeit mit dem Jugendpreis 2020 ausgezeichnet.

Christliche Angebote grenzenlos zu denken ist ein wesentliches Anliegen von Heidi Staltner-Kix, welches sie gerade in Pandemiezeiten mit der in Zusammenarbeit mit dem RTV im Internet gestreamten Pfingstfeier unterstrich, welche sogar auf anderen Kontinenten mitgefeiert wurde.

„Diesen Spirit von Garsten und die Schätze unseres Glaubens in einer modernen Form in der Welt von heute zu leben“ ist auch das Anliegen, welches sie in ihrer neuen Aufgabe als Leiterin der Citypastoral in Steyr umsetzen möchte. Neben der Koordination bestehender kirchlicher Angebote will die Theologin und Mutter von zwei Kindern vor allem neue Akzente setzen und ein lebendiges Bild von Kirche in der Welt von heute vermitteln.

Erste niederschwellige Angebote gerade auch für Menschen auf der Suche nach Spiritualität soll es - soweit mit den Corona-Hygienebestimmungen vereinbar - bereits in der Adventszeit in der Marienkirche geben. Zahlreiche weitere unkonventionelle und neue Ideen sind bereits in Ausarbeitung, wie beispielsweise Seelsorge im Caféhaus, Meditationsangebote, Segensfeiern auch außerhalb der Kirchen für verschiedenste Situationen im Leben.

Kontakt:

Mag. Heidi Staltner-Kix

Grünmarkt 1, 4400 Steyr

Tel.: 0676 8776 5795

Email: heidi.staltner-kix@dioezese-linz.a