Postamt Christkindl öffnet am 27. November 2020

STEYR. Die Postfiliale Christkindl startet planmäßig OUTDOOR in seine 71. Saison. Auf der Terrasse vom Hotel-Restaurant Christkindlwirt wurde eine Adventmarkt Hütte zur Postfiliale umfunktioniert und mit viel Liebe zum Detail dekoriert ...

Ab 27. November 2020 ist es möglich Briefsendungen aufzugeben und Weihnachtssondermarken zu erstehen, da in den vergangenen Wochen intensiv an einem strengen Covid-19 Sicherheitskonzept gearbeitet wurde, das unter anderem ein ausgeklügeltes Besucherleitsystem beinhaltet.

Vom 27. November bis 26. Dezember kommt der Sonderstempel mit weihnachtlichem Motiv zum Einsatz. Am zweiten Stempel ist ein Motiv mit den Heiligen Drei Königen zu sehen, das vom 27. Dezember bis zum 6. Jänner auf die Briefsendungen aufgedruckt wird. Weihnachtsmarken sowie Sonderbelege sind wie auch in der Vergangenheit in der Postfiliale Christkindl erhältlich.

Ein Spaziergang von Steyr nach Christkindl lohnt sich auf alle Fälle. Heuer wurde die Weihnachtsbeleuchtung in Christkindl erweitert. Mehrere Christbaumgruppen mit Lichterketten zaubern weihnachtliches Flair auf den Vorplatz zwischen Wallfahrtskirche Christkindl und Loretto-Kapelle.

Als zusätzliches Service nehmen die Mitarbeiter in der Tourist Info im Rathaus am Steyrer Stadtplatz frankierte Weihnachtspost entgegen. Täglich holt ein Post- Mitarbeiter am späten Nachmittag die Sendungen ab und bringt sie zum Versand zur Postfiliale Christkindl.

Unter Einhaltung der COVID-19 Notmaßnahmen-Verordnung der Bundesregierung vom 15. November 2020 wird die traditionelle Postfiliale wie gewohnt öffnen.

Öffnungszeiten:

27.11. – 23.12. 2020 10 – 17 Uhr

24.12. 2020 9 – 12 Uhr

25. + 26.12. geschlossen

27.12. – 30.12.2020 10 – 14 Uhr

31.12.2020 9 – 12 Uhr 1. – 6.1.2021 10 – 14 Uhr

