Kultur & Society

Nour und Osama verkaufen Netze der Solitarität für guten Zweck

STEYR. Gemeinsam mit den Initiatorinnen der Caritas und den eifrigen ehrenamtlichen Häklerinnen der „Netze der Solidarität“ freuen sich der Inhaber von Lara4Jewellery, Osama Natour, und seine Frau Nour, dass schon viele dieser bunten und umweltfreundlichen Baumwollgarnnetze ...

ihre Eigentürmer und Eigentümerinnen gewechselt haben.

Eine für den Verkauf in seinem Geschäft angebotene Kommission hat der syrische Geschäftsmann sofort abgelehnt. „Nein, für die Caritas mache ich das gerne! Die Caritas hat mir geholfen, Jetzt möchte ich helfen!“ Und so wird es noch mindestens bis zum neuen Jahr in Lara4Jewellery in der Enge 17 die Möglichkeit geben, zugunsten von Menschen in Not in der Region Steyr „ein Geschenk mit Sinn“ in Form eines ganz besonderen Netzes zu erwerben.