Virtuelle Wein­ver­kos­tung mit Sommelier-Staats­meister

STEYR. 2020 ist ein außergewöhnliches und herausforderndes Jahr – auch für Charity-Veranstaltungen. Damit der Round Table Steyr aber trotzdem auch Weihnachten 2020 wieder Spenden an hilfsbedürftige Kinder der Region vornehmen kann hat sich der Verein eine besondere Veranstaltung einfallen lassen ...

Eine Weinverkostung unter der inhaltlichen Leitung vom amtierenden Sommelier- Staatsmeister Andres Jechsmayr. Die Veranstaltung findet virtuell am Freitag, 11. Dezember, ab 19 Uhr über die Plattform Zoom statt. Im Vorfeld werden Gourmetboxen für jeweils zwei Personen an die angemeldeten Personen nach Hause zugestellt. Neben einer Auswahl an exklusiven Weinen finden sich auch regionale Schmankerl wie zum Beispiel Bauernbrot, Käse, Beef Tartare oder Pralinen in der Box.

In Summe gibt es 77 Boxen für zwei Personen welche zu einem Preis von EUR 90 erworben werden können. Nähere Informationen und Anmeldungen über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bzw bei jedem Mitglied des Round Table Steyr.