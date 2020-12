Kultur & Society

HEY! Steyr spendet 500 Euro an Zirkus-Familie

STEYR. Weihnachten ist die Zeit der Freude und des Gebens. Auch im HEY! Steyr hat man sich überlegt, wie man dieses Jahr jemandem eine Freude machen könnte. So wird man heuer der Familie Schotten helfen, die man als Zirkus Don Eduardo kennt ...

Letztes Jahr um diese Zeit gastierte die Familie gegenüber vom HEY! Steyr mit ihrem HEY! Weihnachtszirkus und beehrte uns bei unserer Faschingsparty. Aufgrund der Corona-Bestimmungen musste die Familie alle Vorstellungen absagen und kämpft seither ums Überleben, da sie keine öffentlichen Zuschüsse bekommt.

"Unser Weihnachtsgeschenk in Form einer Spende von € 500,- geht daher am die Familie Schotten. Wir hoffen, dass sie trotzdem eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit verbringen können.", so Maria Prims, Centermanagerin im HEY! Steyr.

Möchtest auch du der Familie Schotten helfen?

Dann kannst du deine Spende auf folgendes Konto überweisen:

Andrea Schotten, IBAN: AT20 3293 7000 0004 5575, Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt.

Für Rückfragen steht Andrea Schotten telefonisch unter 0650/58 57 807 zur Verfügung. (Möglich ist auch eine Lebensmittelspende für die Familie, derzeit darf sie beim Reithoffer Areal in Steyr bleiben, Tiere sind keine vor Ort.)