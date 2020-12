Kultur & Society

Das Frie­dens­licht gibt es tra­di­ti­o­nell im Feu­er­wehr­haus

STEYR. Wie so oft im Jahr, stellt sich die Feuerwehr Steyr auch am Heiligen Abend in den Dienst der guten Sache. Am heiligen Abend kann man sich zwischen 7 und 16 Uhr das Friedenslicht im Feuerwehrhaus Münichholz abholen. Es werden auch selbst gebaute Holzlaternen um 12 Euro verkauft ...

Älteren und kranken Mitmenschen wird das Friedenslicht kostenlos nach Hause gebracht. Anmeldung unter Tel. 07252/73563. Der Reinerlös aus den Spenden der Friedenslichtaktion des Löschzugs 5 Münichholz, kommt heuer bedürftige Menschen in Steyr zugute.

Friedenslicht-Aktion 2020 unter besonderen Rahmenbedingungen

Aufgrund der notwendigen Corona-Sicherheitsbestimmungen ist heuer jedoch nur ein eingeschränkter Friedenslicht-Betrieb im Feuerwehrhaus möglich! Zwischen 7:00 Uhr und 16:00 Uhr erwarten Sie unsere Feuerwehrmitglieder im Bereich der Fahrzeughalle, wo sie das Friedenslicht schnell und unkompliziert in Empfang nehmen können – gerne auch kontaktlos.

Wir bitten Sie, bei der Abholung die aktuellen Maßnahmen einzuhalten und den Anweisungen der Feuerwehrmitglieder Folge zu leisten.

WANN: Do, 24. Dez. 2020

WO: Feuerwehrhaus Steyr Münichholz, Johann Prinz Straße 1a, 4400 Steyr