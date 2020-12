Kultur & Society

Kunstwerk aus der Sonderschule Haag ziert die neue Kutsam Charity-Tasche: 6300€ gespendet

HAAG. Bereits seit 2005 gibt es die Kutsam Charity-Tasche. Kunden schätzen sie wegen ihrer praktischen Größe und Robustheit. Das Kunstwerk, das die aktuelle Tasche ziert, wurde von Schülerinnen und Schülern der Sonderschule Haag gestaltet ...

Johannes Behr-Kutsam überreichte nun das Preisgeld von € 769 an die Sonderschule Haag. Insgesamt nahmen 13 Einrichtungen an dem Kunstwettbewerb teil – die Spendensumme wird anteilig an den Voting-Stimmen übergeben und beträgt insgesamt € 6.300.



“Mit der Charity-Tasche setzen wir drei Anliegen um”, erklärt Johannes Behr-Kutsam vom Modehaus Kutsam: “Nachhaltigkeit, da die Tasche sehr langlebig ist und viele Einweg-Sackerl ersetzt, Inklusion, da Menschen mit Beeinträchtigung hier mit ihrer Kreativität sichtbar werden, und die Freude an der Kunst, die das fröhliche Design ausstrahlt.”



Die aktuelle Tasche wurde 2019 im Zuge des 60-Jahr-Jubiläums des Modehauses Kutsam präsentiert und kann um €2,50 im Modehaus und online erworben werden. Der Reinerlös wird gespendet. Insgesamt 13 Einrichtungen, die sich mit und für Menschen mit Beeinträchtigungen engagieren, nahmen zuvor an einem Kunstwettbewerb teil.



Gewonnen hat ein SchülerInnen-Team der Sonderschule Haag: das farbenfrohe Bild wurde von Ulli Alena entworfen und mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern umgesetzt. „Das kreative Gestalten hat großen Spaß gemacht und wir sind alle stolz auf die schöne Tasche“, freut sich Ulli Alena. Mit dem Preisgeld von € 769 wird die Sonderschule Haag weiterhin die künstlerischen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler fördern.



Die Resonanz des Wettbewerbs war mit 13 teilnehmenden Einrichtungen und vielen eingereichten Werken diesmal besonders groß.



‍Foto: Das Kunstwerk wurde von Ulli Alena gemeinsam mit SchülerInnen der Sonderschule Haag gestaltet. Johannes Behr-Kutsam übergibt das Preisgeld an die ASO Haag

2. Reihe: Johannes Behr-Kutsam, Sissy Mayer, Annemarie Mitter, Susanne Roithmaier, Ulli Alena

1. Reihe: Susanne, Marlies, Katharina