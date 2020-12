Kultur & Society

Jungunternehmerpreis 2020 verliehen: RAU nature based cuisine mit 2. Platz

STEYR-LAND. „Show your passion“ Unter diesem Motto zeichnet die Junge Wirtschaft wieder neun junge erfolgreiche Gründer bzw. Übernehmer mit dem OÖ. Jungunternehmerpreis aus. „Jungunternehmer sind die treibenden Kräfte in der Wirtschaft ...

Sie sorgen mit ihrem Ideenreichtum, ihrer Innovationskraft und ihrem Gestaltungswillen für die wirtschaftliche Weiterentwicklung, den notwendigen Strukturwandel, den technischen Fortschritt und somit für Arbeitsplätze“, untermauert JW Bezirksvorsitzender Felix Aichberger die Bedeutung von jungen Wirtschaftstreibenden und fügt hinzu: „Mit der Auszeichnung wollen wir Jungunternehmer vor den Vorhang holen und aufzeigen, dass es sich auch oder gerade in schwierigen Zeiten lohnt, seiner Leidenschaft zu folgen und an sich und seine Unternehmensidee zu glauben.“



Der Jungunternehmerpreis wurde auf Initiative der Jungen Wirtschaft in Kooperation mit der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie ins Leben gerufen und wird ebenso von Seiten des Landes OÖ unterstützt: Als Auszeichnung für herausragende Jungunternehmer in Oberösterreich wurde der Preis bereits zum 29. Mal ausgeschrieben. Die Auszeichnung wurde in folgenden Kategorien verliehen:



Raketenstarter: Gründer und Newcomer dieser Kategorie überraschen, inspirieren und weisen mit ihrer Idee den Weg in die Zukunft.

1. Platz cortEXplore GmbH, Linz

2. Platz babylatzerl – Wolfgang Krötzl Vöcklabruck

3. Platz datavisyn GmbH, Linz-Stadt



Platzhirsche: Unternehmen dieses Ranges haben sich bereits mit einem außergewöhnlichen Produkt, einer Dienstleistung oder Marketingmaßnahme am Markt etabliert und erste Erfolge verbucht.

1. Platz Amselgruber Landtechnik GmbH & Co KG, Braunau

2. Platz Sport Lehner GmbH, Freistadt

3. Platz Alexander Haas GmbH, Schärding



Regionen-Rocker: Dieser Preis geht an Jungunternehmer, die in die Zukunft ihrer Heimat investieren, da sie regional produzieren, Arbeitsplätze schaffen und den Firmenstandort entscheidend mitgestalten.

1. Platz Zellinger GmbH, Urfahr-Umgebung

2. Platz RAU nature based cuisine, Steyr-Land

3. Platz Melanie Hofinger GmbH, Linz-Stadt



Foto © JW OÖ