Lan­des­aus­stell­ung 2021: En­ga­gier­te Stey­rer­Inn­en ge­sucht

STEYR. Anlässlich der Landesausstellung 2021 „Arbeit Wohlstand Macht“ wird bei den Ausstellungsorten – primär beim Innerberger Stadl – das sogenannte „Steyrer Gäste Service“ eingerichtet. Gerade an den Wochenenden werden viele Familien und Individualreisende die Ausstellungen besuchen und freuen sich auf persönliche Tipps für den Aufenthalt in und um Steyr ...

Dazu sind wir auf der Suche nach begeisterten Steyrerinnen und Steyrern, die persönlich für spezifische Gästeanfragen beim Ein- & Ausgang zu den Ausstellungen an den Wochenenden sowie an Feiertagen zur Verfügung stehen.

Mit diesem Service wollen wir die Steyrer Bevölkerung aktiv in die Landesausstellung einbinden und Gastgeberqualitäten der SteyrerInnen besonders hervorheben. Das Gäste Service Team wird natürlich vorab geschult und mit Polo-Shirts und Jacken ausgestattet. Der Einsatz ist ehrenamtlich. „Wir sind auf der Suche nach begeisterten SteyrInnen, die kommunikativ sind und mit unseren Gästen ihr persönliches Wissen teilen,“ beschreibt Eva Pötzl das Betätigungsfeld.

Einsatz-Zeiten sind jeweils von 9.00 bis 13.30 Uhr bzw. von 13.30 bis 18.00 Uhr.

Bei Interesse bitten wir um ein kurzes Motivationsschreiben inkl. Foto und Kontaktdaten an:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

oder per Post an: Tourist Info Steyr, Stadtplatz 27, 4400 Steyr.

Unten: Der Innerberger Stadl beim Steyrer Neutor/Grünmarkt. Foto © Pia Odorizzi