Lockdown-Lockerungen für Museen: Stollen der Erinnerung öffnet zum Gedenken an den 12. Februar 1934

STEYR. Im Zuge der vorsichtigen Öffnung von Kultur- und Bildungseinrichtungen ist nun auch wieder der STOLLEN DER ERINNERUNG für Einzelbesucher/innen an ausgewählten Tagen zugänglich ...

Bereits am 12. Februar kann der Gedenkort besichtigt werden. Für Jugendliche gibt es am Vormittag ab 10 Uhr ein spezielles Angebot mit gratis Eintritt. Das Museum Arbeitswelt bleibt weiterhin aufgrund von Umbauarbeiten für die OÖ. Landesausstellung geschlossen.

Museum Arbeitswelt und Mauthausen Komitee öffnen den Stollen der Erinnerung am Freitag, dem 12. Februar, für Einzelbesucher/innen. Es ist zugleich der Gedenktag an den Bürgerkrieg im Februar 1934. Steyr war ein zentraler Schauplatz der gewalttätigen Auseinandersetzung um die demokratische Grundordnung in Österreich. Deren Abschaffung durch den austrofaschistischen Ständestaat und der Weg in die nationalsozialistische Diktatur werden in der Ausstellung im “Stollen der Erinnerung” behandelt.

Spezielles Angebot für Jugendliche

Am Vormittag haben Personen unter 19 Jahren von 10:00 bis 12:30 Uhr gratis Eintritt. Dieses Angebot ist vor allem für Jugendliche ab 14 Jahren in den Semesterferien gedacht. Zwei Kulturvermittler des Museum Arbeitswelt öffnen den Gedenkort und stehen für Fragen zur Verfügung.

Öffnungstag am Nachmittag

Am Nachmittag ist der Stollen von 14:00 bis 17:00 Uhr für interessierte Einzelbesucher/innen vom Mauthausen Komitee geöffnet. Der Eintritt beträgt 7,00 Euro bzw. 5,00 Euro (ermäßigt) pro Person.

Wichtige COVID-19-Information

Der Eintritt in den Gedenkort ist nur mit Atemschutzmaske (FFP2) gestattet. Es dürfen in den STOLLEN DER ERINNERUNG nur eine begrenzte Anzahl an Personen (ein Gast pro 20m2). Es ist ein Abstand von mind. 2 Meter zu allen Personen, die nicht in gleichen Haushalt leben, einzuhalten. Bitte Hust- und Niesetikette beachten. Vermeiden Sie gruppenähnliche Ansammlungen.