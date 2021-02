Kultur & Society

Wahlen und Video-Versammlungen bei den Feuerwehren

STEYR-LAND/AMSTETTEN. Wahlen und Vollversammlung gab es bei den Freiwilligen Feuerwehren Pfarrkrichen, Vestenthal und Brunnhof. Unter Einhaltung der Covid19-Sicherheitsbestimmungen setzen die Feuerwehrmitglieder auf die bewährten Führungskräfte ...

Digitale Vollversammlung der Feuerwehr Pfarrkirchen

Die Coronakrise hält aktuell die ganze Welt in seinem Bann und hat auch einen großen Einfluss auf das Feuerwehrwesen. So wurde bei der Feuerwehr Pfarrkirchen nicht nur Übungen, der Feuerwehrball, sondern auch die alljährliche Vollversammlung abgesagt. Um trotzdem den Pflichten nachzukommen und der Bürgermeisterin einen Tätigkeits- und Rechnungsbericht präsentieren zu können, wurde beschlossen, dies mittels einem Onlinemeeting zu verwirklichen. So fand am Freitag, 22. Jänner 2021 die erste, und hoffentlich einzige, digitale Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pfarrkirchen bei Bad Hall statt.

Neben 70 FeuerwehrkameradInnen nahmen auch einige Ehrengäste wie die Bürgermeisterin von Pfarrkirchen Daniela Chimani und Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Mayr an dieser Videokonferenz teil. Neben den Berichten von Gerätewart, Schriftführer, Kassier und Kommandant wurden auch die Angelobung vorgenommen. Diese wurden bereits am Donnerstag aufgezeichnet und als Aufzeichnung übertragen. Ebenfalls wurde der Postenkommandant und der Dienststelleleiter von Roten Kreuz Bad Hall nach einer Aufzeichnung eingespielt.

Nach den Ansprachen der Ehrengäste konnte eine erfolgreiche Online-Vollversammlung im kameradschaftlichen Rahmen abgeschlossen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Pfarrkirchen bewerkstelligte im Jahr 2020 56 Einsätze. Trotz der Umstände wurden 860,92 Stunden für Ausbildungen aufgebracht.

FF Vestenthal setzt auf bewärte Führung

Unter strengen Covid-Schutzmaßnahmen wurde am vergangenen Freitag (29. Jän.) die Vollversammlung der Feuerwehr Vestenthal abgehalten. Die Kommandantenwahlen in der Feuerwehr Vestenthal haben die bisherigen Funktionsträger in ihren Aufgaben bestätigt. Zum Kommandanten wurde abermals Mario Schopper gewählt, zu seinem Stellvertreter Martin Flankl. Zudem wurde Wilfried Mayr wieder zum Leiter des Verwaltungsdienstes und Reinhard Rodinger zum Stellvertreter der Leiter des Verwaltungsdienstes ernannt. Bürgermeister Manfred Schimpl und Vizebürgermeisterin Monika Fürst wünschten dem Führungstrio viel Erfolg.

Kommandant HBI Mario Schopper dankte in seiner Ausführung allen Kameraden für den Dienst am Nächsten. Aber auch den Gönnern der Feuerwehr, den zahlreichen Betrieben und nicht zuletzt der Gemeinde Haidershofen sei gedankt, für die Unterstützung bei Neuanschaffungen oder wichtigen Einsatzgerätschaften.

Neuaufnahmen:

Elisabeth Pfaffenlehner verstärkt die Jugendfeuerwehr

Ehrungen:

Lm Anton Merkinger für 60-jährige Tätigkeit

OLM Josef Wagner und Lm Rudolf Braml für 40-jährige Tätigkeit

Beförderungen:

Zum Probefeuerwehrmann Martin Pfaffenlehner

Probefeuerwehrmann Elias Hairas und Julian Klement zum Feuerwehrmann

Feuerwehrmann Stefan Brandstetter, Georg Grünling, Maximilian Brandstetter jun., Maximilian Muhr zum Oberfeuerwehrmann

Oberfeuerwehrmann Ralph Brandstötter zum Hauptfeuerwehrmann

Unten von links (KDO): Kommandantstellvertreter Martin Flankl, Bürgermeister Manfred Schimpl, Kommandant Mario Schopper, Vizebürgermeisterin Monika Fürst, Leiter des Verwaltungsdienstes Wilfried Mayr, Stellvertreter des Leiter des Verwaltungsdienstes Reinhard Rodinger.

Darunter von links (Ehrungen): Kommandant Mario Schopper, Kommandantstellvertreter Martin Flankl, HFM Josef Wagner für 40-jährige Tätigkeit, Bürgermeister Manfred Schimpl, HFM Anton Merkinger für 60-jährige Tätigkeit, Vizebürgermeisterin Monika Fürst,HFM Rudolf Braml für 40 Jährige Tätigkeit, Stellvertreter des Leiter des Verwaltungsdienstes Reinhard Rodinger, Leiter des Verwaltungsdienstes Wilfried Mayr. Fotos © FF Vestenthal.



Feuerwehr Brunnhof bestätigt Führungsduo

Die Kommandantenwahlen in der Feuerwehr Brunnhof haben das bisherige Führungsduo in ihren Funktionen bestätigt. Zum Kommandanten wurde erneut Andreas Oberleitner gewählt, zu seinem Stellvertreter Andreas Gölzner. Am Sonntag (24. Jän.) fand die stark verkürzte 127. Jahreshauptversammlung mit anschließender Wahl des neuen Kommandos statt. Als Ehrengäste und Wahlvorsitzende waren Bürgermeister Manfred Schimpl und Vize-Bürgermeisterin Monika Fürst anwesend.

Ergebnis der Wahl:

Als Kommandant wurde Andreas Oberleitner wiedergewählt

Als Kommandant-Stv. wurde Andreas Gölzner wiedergewählt

Als Leiter des Verwaltungsdienstes wurde Gartlehner Franz wiederbestellt

Ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und Kameradschaftsgeist zeigten die Feuerwehrmänner/Frauen bei der Versammlung. Ein ehemaliger Feuerwehrmann der FF Brunnhof hatte vor ein paar Tagen eine Hirnblutung erlitten und liegt derzeit im Krankenhaus. Die Feuerwehrleute haben spontan bei der JHV eine Spendensammlung für seine Frau und seine 5 Kinder abgehalten. Es sind stattliche 410€ zusammengekommen. Das Geld wird am Montag (25. Jän.9) der Familie übergeben.

Das neue (alte) Kommando bedankte sich bei der Mannschaft für das entgegengebrachte Vertrauen. Nach kurzen Grußworten des Bürgermeisters wurde die Jahreshauptversammlung beendet.

Die Jahreshauptversammlung fand unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt gültigen Sicherheits- und Hygienebestimmungen statt.

Unten von links: Bürgermeister Manfred Schimpl, Mattias Buchiger, Kommandant-Stv. Andreas Gölzner, Leiter des Verwaltungsdienstes wurde Gartlehner Franz, Kommandant Andreas Oberleitner und Vize-Bürgermeisterin Monika Fürst. Foto © FF Brunnhof.