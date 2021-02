Kultur & Society

„Aufblühen“ Während der Fastenzeit – Aschermittwoch, 17. Feb. bis Karfreitag, 2. April.

STEYR. „Aufblühen“, so titelt das neue Angebot für die Fastenzeit in der Marienkirche. Nach dem großen Zustrom zum „Raum der Stille und der Zuversicht“ ...

... im Advent setzt das Team der Citypastoral das erfolgreiche Format weiter fort.

„Die Menschen sollen ein bisschen leichter, ein bisschen froher und ein bisschen zuversichtlicher aus der Kirche kommen“, so beschreibt Heidi Staltner-Kix, Initiatorin des Projektes, das Ziel dieses neuen Angebotes. „Wir gehen auf das Fest des Lebens und der Lebensfreude zu – auf Ostern, möge uns das durch und durch erfüllen!“

Auf dem Weg dorthin können die verschiedenen Stationen in der Kirche unterstützen: Mit einer Box, in der alles Belastende aufgefangen und im Osterfeuer verwandelt wird, mit einer Pinnwand, auf der alles Platz hat, was unser Leben zum Blühen bringt, mit vielen Frühlingsblüten, regelmäßigen Segensspendungen (zu jeder halben Stunde – Von 17:30-19:00) u.v.m.

Auch diesmal wird es wieder zahlreiche Texte zum Mitnehmen geben.

Jeden Mittwoch und Freitag, jeweils 12:00 bis 13:00 und 17:00 bis 19:00 Uhr.