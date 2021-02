Kultur & Society

Februar-Gedenken nur in sehr kleinem Rahmen

STEYR. Das Gedenken an den Arbeiteraufstand 1934 findet heuer in sehr kleinem Rahmen und ohne Musikkapelle statt. Zu der traditionellen Kundgebung am Freitag, 12. Februar, ...

... werden nur wenige geladene Gäste aus der Steyrer SPÖ, von den roten Gewerkschaftern, den sozialdemokratischen Freiheitskämpfern und von der Pfarre Ennsleite erwartet.

SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Andreas Brich: „Steyr war ein Zentrum des Arbeiteraufstandes 1934. Wir werden mit Maske und mit empfohlenem Abstand die Gedenkfeier abhalten. Es ist von Bedeutung, gerade in der jetzigen, durch die Pandemie bedingte Situation, an die Grundwerte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu denken sowie die Herausforderungen im Hinblick auf die Arbeitswelt hervorzuheben.“

Foto © Klaus Mader; auf dem Foto: Andreas Brich