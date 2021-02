Kultur & Society

Eine Ab­rech­nung mit skru­pel­los­en Ärzten, Gurus und Seu­chen­freun­den

Es gibt gute Gründe, der „Schulmedizin“ Adieu zu sagen. Hält die „Alternativmedizin“ doch für so gut wie jede Krankheit „sanfte“ Medizinen und Therapien parat. Das Gesundheitssystem würde kostenseitig radikal entlastet werden. Bioresonanzgeräte analysieren in Minutenschnelle unsere Gesundheit, im Inversmodus brummen uns die Geräte sogar heilende Frequenzen in den Körper.

"Das macht Labors und Operationssäle unnötig. Die Kosten für Arzneien könnten wir dank der Homöopathie fast auf Null reduzieren. Ein Zuckerrübenfeld für die Produktion der Globuli aus Zucker reicht. Dazu kommen nur noch die Kosten für den Druck der fantasievollen Etiketten,“ sagt der Steyrer Buchautor Christian Kreil. Von ihm ist soeben im Münchener Komplettmedia Verlag das Buch "Fakemedizin" erschienen.

Es gibt nur eine Medizin – das Gerede von „Schul- und Alternativmedizin“ können wir uns sparen

Homöopathie und Bioresonanztherapie sind nur zwei von unzähligen Scharlatanerien, die der Autor in seinem Buch scharfzüngig auf die Schaufel nimmt. Der Buchtitel ist Programm. Kreil räumt mit der unsinnigen Dichotomie von „Schulmedizin“ und „Alternativmedizin“ auf. Kreil: „Es gibt nur eine Medizin. Von der sprechen wir, wenn etwas wirkt und heilt.“ Wirksame Medizin, das könne eine Hühnersuppe sein gegen Erkältungen sein, eine pflanzliche Hautsalbe, eine Hüftoperation, eine Chemotherapie. Kreil „Was nicht wirkt, ist keine sanfte oder alternative Medizin, sondern schlichtweg Fakemedizin.“

Wer sind die Wortführer und Verführer?

Kreil porträtiert Gurus, die Irrsinn propagieren, Schrott verkaufen, Wunder versprechen, sich damit die Taschen vollstopfen oder puren Zynismus propagieren – vom „Kalauermediziner“ Rüdiger Dahlke über den „Universaldilettanten“ Rudolf Steiner und den Antisemiten Ryke Geerd Hamer bis zu Sucharit Bhakdi, dessen „Fehlalarm“ in Sachen Corona sich leider als dramatischer „Fail“ erwiesen hat.

Ärzte ohne Schamgrenzen und Schamanen mit Sendungsbewusstsein

Kreil deckt Ärzte auf, die ihren Patienten raten, sich Fläschchen mit antiviraler „Informationsmedizin“ vor die Brust zu halten. Er veröffentlicht die Angebote von Fernheilern, die Darmkrebs-Erkrankten um knapp 1.000 Euro und nach Vorauskasse heilende Wünsche aus der Ferne schicken. Er dechiffriert die Homöopathie – laut Kreil die „Königsdisziplin“ der Fakemedizin – und kommt zum Schluss: Mehr als das fantasievolle Beschriften von Etiketten steckt da nicht dahinter. Kreil legt den Zynismus und die Menschenverachtung der Impfgegner offen und gibt auch diesen einen passenden Namen: Seuchenfreunde.

Standesvertretungen der Ärzte und Apotheker sind leider zahnlos gegenüber Scharlatanen

Einen großen Unterschied von Ärzten und Pharmazeuten, die trotz einer Ausbildung Humbug praktizieren und Energetiker oder selbsternannten Schamanen macht Kreil nicht. „Ein ausgebildeter Arzt, der seinen Patienten empfiehlt, sich als Schutz vor Corona auf einen Zettel mit Heilsymbolen zu stellen und ein Apotheker, der wirkungslose Zuckerkugeln verkauft - sie sind nicht mehr und nicht weniger Scharlatane als ein Energetiker, der in seiner selbstgebastelten Therapiekapsel Leute von Krebs zu heilen verspricht.“ Dass skrupellose Ärzte und Apotheker von ihren Standesvertretungen und Kammern nur sehr zaghaft zur Brust genommen werden, ist für Kreil eine Schande für die Zünfte der Medizin und der Pharmazie. Kreil ist weder Mediziner, noch Pharmazeut: „Das ist kein Problem, ich schreibe nicht über Medizin, sondern über offensichtlich faulen Zauber“.

Christian Kreil

FAKEMEDIZIN

Falsche Heilversprechen skrupelloser Ärzte und gerissener Gurus

Komplett Media Verlag

München

ISBN: 978-3-8312-0580-6