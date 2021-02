Kultur & Society

Suppe to go am Fami­lien­fast­tag

STEYR/MÜNICHHOLZ. Das beliebte Suppenessen in der Fastenzeit, mit dessen Erlös rund 70 Frauenprojekte in den Ländern des globalen Südens unterstützt werden, kann heuer leider nicht in der gewohnten Form stattfinden. Die aktuellen Umstände fordern auch die Pfarre Münichholz heraus ...

Darum bieten wir heuer für die KFB Aktion "Familienfasttag" unsere hausgemachten Suppen zum Mitnehmen, also "to go" im Glas gegen freiwillige Spenden an.

Die Aktion findet am Samstag, 27. Februar von 8.00 - 11.00 Uhr am Wochenmarkt in der Sebekstraße und am Sonntag den 28. Februar nach der hl. Messeab ab ca. 10.00 Uhr am Kirchenplatz statt.