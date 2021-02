Kultur & Society

Februar-Gedenken erinnerte an Kampf für Demokratie und Freiheit

STEYR. „Bei unserer traditionellen Kundgebung zum 12. Februar, standen diesmal besonders jene zwölf Männer im Mittelpunkt, die 1934 ihr Leben im Kampf für Demokratie und Freiheit lassen mussten“, sagte Vizebürgermeister Markus Vogl, „darunter Johann Weiss, der Vater unseres Bürgermeisters in Ruhe Franz Weiss. ...

Wir wollen damit die Opfer und die schrecklichen Ereignisse wieder ins Gedächtnis rufen, damit nie wieder die fundamentalen Werte der Demokratie und die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch totalitäre Entwicklungen gefährdet werden!“

Zusätzlich zur Kranzniederlegung wurden für die zwölf Gefallenen namentlich beschriftete Kerzen und je eine rote Nelke abgelegt. SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Andreas Brich betonte, dass die Ennsleite, „dieser Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin, ein Zentrum des Arbeiteraufstandes von 1934 war.“ Andreas Brich weiter: „Ich meine, die Erinnerung an diese Ereignisse muss jedenfalls einen wesentlichen Platz in unserer Gedenkkultur haben, das haben wir heute wieder bewiesen.“

Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr und SPÖ-Bezirksbildungsvorsitzende Lisa Wesp verlasen die Namen der 12 Männer. Anna-Maria Demmelmayr: „Den in diesen Tagen Gefallenen haben wir heute ein würdiges Andenken gesetzt.“

Unter den Gästen waren unter anderem: Bürgermeister Gerald Hackl, SPÖ- Ehrenvorsitzender Hermann Reichl, Stadtrat Michael Schodermayr, Stadtrat Reinhard Kaufmann, Angelika Paulitsch von der Pfarre Ennsleite, Bürgermeister a.D. Franz Weiss, und Vertreterinnen und Vertreter von der SPÖ-Fraktion, von roten Gewerkschaften und von den Sozialdemokratischen Freiheitskämpfern. Gemeinderat a.D. Otto Treml war ebenfalls dabei, er gilt als einer der Bewahrer der historischen Aufzeichnungen. Insgesamt waren 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer -verordnungskonform - mit Abstand und mit Maske anwesend.

Die Namen der zwölf bei den Februarkämpfen 1934 gefallenen bzw. hingerichteten Männer:

Josef Ahrer (25), hingerichtet am 17. Februar 1934. Hans Buchmayr (26), Gustav Hilber (25), Karl Hawlicek (49), alle drei gefallen während eines Artilleriebeschusses am 13. Februar 1934. Heinrich Maurer (19), am 14. Februar 1934 durch ein Fenster erschossen. Rudolf Meierzedt (31), erschossen am 13. Februar 1934. Alfred Predl, er erlag einem Schuss in die Halswirbel am 17. Februar 1934. Ferdinand Pessl (42), er wurde am 13. Februar 1934 an der Christkindl-Leite erschossen. Alois Schöppl (40), erschossen aufgefunden am 13. Februar 1934 an der Taborleite. Alois Seitlinger (47), er fiel im Kampf auf der Ennsleite am 13. Februar 1934. Franz Valenta (52) erlitt einen Lungenschuss und starb am 1. Juli 1934. Johann Weiss (49), starb nach einem Schuss in den Rücken in Linz am 14. Februar 1934.