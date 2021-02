Kultur & Society

Blumen­gruß zum Frauen­tag

STEYR. „Alle sind derzeit gefordert, den vielfach eingeschränkten Alltag zu bewältigen“, sagt Sabine Engleitner-Neu (SPÖ), „die Corona-Krise macht jedoch deutlich sichtbar, dass sehr viele Frauen besonders betroffen sind, denn die Ungleichheiten der Vergangenheit werden nun wie durch ein Brennglas noch sichtbarer.“ ...

Vor dem Internationalen Frauentag, am Samstag, 6. März, sind Sabine Engleitner-Neu und mehrere Teams in Steyr und in einigen Gemeinden in Steyr-Land unterwegs, um mit einem Blumengruß Freude zu bereiten.

„Wir überreichen eine rote Nelke und wir achten auf die sicher notwendigen Corona-Maßnahmen, wer mit uns ins Gespräch kommen möchte, findet jedenfalls ein offenes Ohr“, so Sabine Engleitner-Neu. Sie ist stellvertretende Bezirksvorsitzende und SPÖ-Frauenvorsitzende in Steyr. Im Herbst tritt sie als Wahlkreisspitzenkandidatin der SPÖ zur Landtagswahl an.

Der Internationale Frauentag (Welt-Frauentag) findet jährlich am 8. März statt. Er fußt auf der der Arbeiterinnenbewegung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Frauen hatten damals weltweit begonnen, sich für Gleichberechtigung, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen sowie fürs Frauenwahlrecht stark zu machen.