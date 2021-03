Kultur & Society

Earth Hour: Licht aus für's Weltklima

STEYR. Die Stadt Steyr beteiligt sich heuer an der WWF-Aktion „Earth Hour (deutsch sinngemäß: eine Stunde für die Erde). Dabei soll am 27. März weltweit für eine Stunde das Licht ausgehen, um auf Artensterben und Klimakrise aufmerksam zu machen ...

Die Stadt Steyr dehnt die Earth Hour auf das ganze Wochenende von 26. bis 28. März aus und verzichtet dabei auf die Bestrahlung von Rathaus und Bummerlhaus. Dazu Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr: „Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass unser Lebensraum vor Ort mehr Beachtung verdient. Wichtig ist, dass Steyr eine schöne Stadt ist und bleibt.“

In Steyr beteiligt sich auch die Pfadfindergruppe Steyr 1 an der Aktion. Sie wird Kerzen an Geschäftsleute auf dem Stadtplatz verteilt. Der WWF (World Wide Fund for Nature, dt. weltweiter Fonds für die Natur) mit dem Panda als Wappentier ist eine der größten internationalen Natur- und Umweltschutzorganisationen.