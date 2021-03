Kultur & Society

Hapé Schrei­ber­hu­ber feiert 25 Jahre Freie Malerei

STEYR. Präsentiert werden Werke seiner 25-jährigen freischaffenden Tätigkeit als Bildkünstler. Im Herbst 2006 bezog er sein Atelier im Schloss Lamberg, das zwei Umbauphasen erlebte (2009 und 2017); nach Renovierungsarbeiten im Winter gibt es jetzt neue Einblicke in das Porträtstudio ...

Eine Vernissage ist nicht möglich, die Öffnungszeiten sind am Samstag 20. März und Sonntag 21. März von 14.00 bis 18.00 Uhr, danach bei Voranmeldung zu einer persönlichen Führung durch die Einzelausstellung unter Tel. 0650 5922322; mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Präsentiert wird ausgewählte Malerei, Zeichnung und Originaldruckgrafik aus verschieden Schaffenszeiten in New York, Barcelona, Palermo. Es gelten die aktuellen COVID-19 Schutzmaßnahmen. Die Ausstellung endet am 10. April 2021.

Mehr Info zum Künstler unter www.schreiberhuber.at

Unten: Hapé Schreiberhuber, "am Weg zur Lichtung", 2020, im Besitz des Künstlers

Darunter: Hapé Schreiberhuber, Collage_60 x 50cm, 1996