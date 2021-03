Kultur & Society

Spaten­stich für neues McDonald’s Res­tau­rant am Tabor/Resthof

STEYR. Steyr bekommt ein neues McDonald’s Restaurant: Gemeinsam mit Bürgermeister Gerald Hackl, den Vizebürgermeistern Ing. Markus Vogl und Dr. Helmut Zöttl, den Stadträten Gunter Mayrhofer, Dr. Mario Ritter und Mag. Reinhard Kaufmann, ...

den Landtagsabgeordneten Ing. Mag. Regina Aspalter und Evelyn Kattnig sowie den wichtigsten Projektpartnern erfolgte am 10. März 2021 der offizielle Baubeginn. Mit der im Juni 2021 geplanten Eröffnung des Restaurants schafft McDonald’s Österreich 50 neue Arbeitsplätze in der Region.

Der neue Standort in der Marlen-Haushofer-Straße 3 in Steyr – direkt im Stadtteil Tabor-Resthof gelegen – wird mit einem doppelspurigen McDrive, einem McCafé und moderner Ausstattung punkten. „Als Gastgeber investieren wir ganz bewusst in die Region Steyr und bauen ein modernes Restaurant mit einer offenen Atmosphäre – ein idealer Treffpunkt für Genießerinnen und Genießer aller Altersgruppen“, so Michael Öhler, Director Operations and Development bei McDonald’s Österreich. Beim Neubau in Steyr handelt es sich um eines der österreichweit zehn Restaurants, die nicht von einem Franchisenehmer oder einer Franchisenehmerin geführt werden, sondern von McDonald’s Österreich selbst.

„Ich freue mich, dass McDonald ́s in Steyr wieder ein zweites Restaurant eröffnet. Das Kundenpotential dafür ist vorhanden, und ich bin sicher, dass auch der neue Standort sehr gut angenommen werden wird. Ich wünsche dem gesamten McDonald ́s-Team alles Gute und einen raschen und reibungslosen Verlauf der Bautätigkeit“, stellt Bürgermeister Gerald Hackl fest. Davon profitieren auch zahlreiche oberösterreichische Partnerbetriebe: „Wir sind stolz, aktuell bereits rund 70 Prozent unserer Lebensmittel aus Österreich zu beziehen und als größter Gastronomiepartner der heimischen Landwirtschaft zur regionalen Wertschöpfung beizutragen. Dieser Spatenstich ist nicht nur ein Zeichen für unsere unternehmerische Verantwortung, er ist auch ein optimistischer Blick in eine Zukunft, in der wir wieder gemeinsam genießen können“, ergänzt Nikolaus Piza, Managing Director McDonald’s Österreich. Mit rund 9.600 MitarbeiterInnen, davon rund 1.500 allein in Oberösterreich, ist das Unternehmen auch einer der größten Arbeitgeber in der Branche.

Service-Komfort für die ganze Familie

Das neue McDonald’s Restaurant in Steyr wird nicht nur beste Qualität, sondern auch ein innovatives und hochmodernes Gastronomieerlebnis bieten. Ein großer Gästebereich im Wood & Stone-Design wird die Gäste zum Verweilen, Entspannen und Wiederkommen einladen – ausgestattet mit 97 Sitzplätzen im Innenbereich sowie 72 weiteren Plätzen auf der Terrasse. Zusätzlich zum Tischservice wird das neue Restaurant für den schnellen Genuss unterwegs mit einem doppelspurigen McDrive punkten. Das integrierte McCafé wird mit Kaffee- und Teespezialitäten, saisonalen Getränke-Highlights und einem abwechslungsreichen Mehlspeisen-Sortiment für entspannte Pausen sorgen. Auch die jüngsten Gäste wurden bei der Planung berücksichtigt: Ein großzügiger Spielplatz bietet künftig viel Platz für Spiel und Spaß.

Unten: Spatenstich für das neue McDonald’s Restaurant in Steyr: Am 10. März 2021 erfolgte der offizielle Baubeginn. Foto © McDonald's Österreich.