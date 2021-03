Kultur & Society

Verlosung "Coffee to Help" vom Integrationszentrum Paraplü

STEYR. Viel Platz für Lose aus der Coffee to Help Spendenaktion von „Das Kleine Schwarze“ und Paraplü gibt es in dieser Schachtel. Ehrenamtliche und Mitarbeiterinnen von Paraplü haben sie für die Verlosung Ende März gestaltet ...

Dabei können alle, die bei der Coffee to Help Aktion im März mitmachen und ein Los abgeben, Steyrer Shopping Cards und Gutscheine für das „Kleine Schwarze“ gewinnen.



Also auf ins „Kleine Schwarze“, mit einem köstlichen warmen Seelen-Getränk etwas für die gute Laune und die Paraplü Frauenprojekte tun und dabei noch eine ziemlich gute Chance auf einen Losgewinn haben!



Foto © Peter Kainrath, MEHR FOTOS

Ehrenamtliche und Mitarbeiterinnen von Paraplü laden zum Mitmachen bei der Coffee to Help Spendenaktion im „Kleinen Schwarzen“ ein.