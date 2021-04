Kultur & Society

Ölkaiser: Junge Bio Bauern aus der Region Steyr erfolgreich

STEYR-LAND. Junge Bio Bauern aus der Region Steyr gewinnen mit ihren Bio-Speiseölen aus eigener Produktion beim „Ölkaiser“ Wettbewerb mit gleich drei Ölen Preise. Das noch junge Unternehmen von Fritz Zehetner Jun. und Hans Staudinger ist seit Jänner ...

dieses Jahres mit einem Online Shop und Ab Hof Verkauf sehr erfolgreich unterwegs und die Auszeichnungen der Bio Speiseöle setzt auf dem Erfolg der beiden Landwirte noch einen drauf.

Erfolgreicher Start

Dem ohnehin großen Erfolg des Unternehmens wurde jetzt noch einmal ein Boost verliehen, seit die Bio Speiseöle beim „Ölkaiser“-Wettbewerb auf der Wieselburger Messe zwei Mal Gold und einmal Silber holten. „Wir haben ja gewusst, dass unsere Öle echt gut sind, aber dass wir gleich im ersten Jahr unseres Bestehens drei angesehene Preise der Speiseöl Branche in Österreich gewinnen, hat uns dann voll vom Sessel gehaut“ - sagt Fritz Zehetner zu den Preisen. Die Freude im Unternehmen ist groß und es sind bereits einige neue Produkte wie Lein-Presskuchen für Pferde, oder hochwertiges Hanfproteinpulver für Sportler in Arbeit.

Wie alles begann

Die Idee für das Unternehmen der beiden Landwirte aus der Region Steyr ist noch nicht alt. Hans Staudinger aus Sierning, Bio-Bauer und Anbau-Experte hat sich 2020 dazu entschieden auf seinen Feldern in Sierning und Schiedlberg CBD-Hanf anzubauen. Diese spezielle Sorte des Hanf ist legal und erfreut sich momentan in seinen verschiedenen Varianten größter Beliebtheit bei Menschen, die oft von Schmerzen geplagt sind oder andere Beschwerden haben.

Fritz Zehetner jun. betreibt in zweiter Generation die Öl-Manufaktur in Dietach. Als sich Fritz und Hans dazu entschlossen haben gemeinsam hochwertige Bio Speiseöle zu produzieren, hat Fritz die Presse Baujahr 1986 komplett restauriert und alle austauschbaren Verschleißteile erneuert. Der Pressraum wurde bewusst oberhalb des Abfüllraumes gebaut, damit zu keinem Zeitpunkt das fertige Öl gepumpt werden muss, sondern durch die Schwerkraft in den Abfüllraum befördert wird. Es wird auch auf Filtrierung oder andere Nachbearbeitungsschritte verzichtet, um die hohe Qualität des Öls nicht zu beeinflussen! Dieser aufwändige Prozess und der schonende Umgang mit dem Produkt, verleihen den Ölen ihre besondere Geschmacksnote. Die Bio-Speiseöle werden in verschiedenen Bauernläden, im Fritz und Hans Onlineshop und anderen ausgewählten Shops in der Region vertrieben.

Neuer Onlineshop

Unter dem Namen „Fritz und Hans“ werden seit Jänner 21 hochwertige Bio Speiseöle und Premium CBD-Öle vertrieben. Schon im ersten Monat des Bestehens wurden die Lager des Unternehmens quasi leergekauft und die Produktionsrate wurde erhöht. Kundinnen und Kunden aus ganz Österreich schätzen die Produkte aus Bio Landwirtschaft wegen des guten Geschmacks und vor allem wegen der beruhigenden Wirkung der CBD-Tropfen. Im Online Shop der beiden Landwirte vertreiben sie alle ihre Produkte Österreichweit.

Fritz und Hans sind stolz auf das bisher erreichte und sehen der Zukunft des Unternehmens sehr positiv entgegen. „Der Markt für Bio CBD Produkte und hochwertige Bio Speiseöle ist da, und wir werden ihn rocken!“ so Hans Staudinger.