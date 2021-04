Kultur & Society

Musikfestival Steyr setzt kulturelles Zeichen

STEYR. Das Musikfestival Steyr geht trotz Pandemie mutig in die 27. Spielsaison und lässt mit dem „Mann von La Mancha“ selbst den unmöglichsten Traum wahr werden ...

Seit über einem Jahr treffen die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie das kulturelle Herz des Landes. Unzählige Veranstaltungen müssen nach wie vor abgesagt werden. Davon unbeirrt zeigt sich das Musikfestival Steyr und lässt die Motoren der Kulturbranche auch diesen Sommer wieder hochfahren: Mit einem umfassenden Sicherheitskonzept trotzt Intendant Karl-Michael Ebner gemeinsam mit seinem Team der Pandemie und hebt den Vorhang für die 27. Spielsaison. Von 22. Juli bis 8. August 2021 entführt der „Mann von La Mancha“ Musical-Liebhaber im Steyrer Schlossgraben an insgesamt neun Abenden in eine Welt, in der selbst der unmöglichste Traum geträumt werden darf. Unter strengster Einhaltung der behördlichen Auflagen wird so kultureller Genuss auch in Zeiten der Pandemie wieder möglich; und damit auch ein Schritt in Richtung einer Normalität, die schon beinahe unwirklich erscheint.

„Der große Erfolg des letzten Jahres hat gezeigt, wie sehr sich die Österreicherinnen und Österreicher nach Kultur sehnen. Dass wir auch heuer wieder mit Stolz sagen können, ‚ja, wir finden statt‘, haben wir nicht zuletzt der Treue unserer Sponsoren zu verdanken. Unser Sicherheitskonzept trägt sämtlichen behördlichen Auflagen strengst Rechnung und ermöglicht den Besuchern unbeschwerten Kulturgenuss“, so Intendant Karl-Michael Ebner. Er ergänzt: „Mit der ‚Mann von La Mancha‘ wollen wir in Erinnerung rufen, dass selbst unter widrigsten Umständen nichts unmöglich ist und dass Mut nie aus der Mode kommt!“

„Als Kulturbotschafter sieht sich die Sparkasse Oberösterreich in der Verantwortung, Kunst und Kultur auch in besonderen Zeiten zu ermöglichen. Als langjähriger Partner des Musikfestival Steyr ist es uns eine Freude, auch heuer wieder Unterstützer des kulturellen Open Air-Highlights zu sein. Seit bereits über zehn Jahren engagieren wir uns für dieses Kulturerlebnis. Kultur einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist Teil unseres Gründungsauftrags“, so Herbert Walzhofer, Vorstandsdirektor der Sparkasse Oberösterreich.

Verwirrter Musical-Held im Kampf gegen Windmühlen und Corona

Das Musical erzählt die Geschichte von Schriftsteller Miguel de Cervantes und seinem Gehilfen, die im Gefängnis auf ihr Verhör durch die spanische Inquisition warten. Zuvor muss Cervantes sich jedoch der Verhandlung seiner Mithäftlinge stellen, die ihn seiner Habseligkeiten beraubt haben. Um das entwendete Manuskript des Don Quixote zurückzugewinnen, inszeniert er seinen Roman mit den Gefängnisinsassen als Darsteller. Mit unerschütterlichem Idealismus, jedwede Realität verkennend, stellt er sich als Don Quixote de La Mancha allem Unrecht dieser Welt entgegen. Er kämpft gegen Windmühlen, lässt sich zum „Ritter von der traurigen Gestalt“ schlagen und umwirbt die Hure Aldonza, als auserwähltes Edelfräulein Dulcinea.

Dabei brilliert in den Hauptrollen des Musicals heuer ein ganz besonderes Trio: In der Rolle des Don Quixote entführt Herbert Lippert die Zuschauer in die packende Welt der spanischen Inquisition, während er seiner Auserwählten Dulcinea, dargestellt von Publikumsliebling Martina Dorak, den Hof macht. Ihm zur Seite steht niemand geringer als Intendant Karl-Michael Ebner höchstpersönlich. Als treuer Gefährte Sancho Pansa wird er gemeinsam mit Don Quixote den unmöglichen Traum träumen und im von Martin Schiske gewohnt spektakulär in Szene gesetzten Schlossgraben gegen alles Unrecht dieser Welt kämpfen. Für den musikalischen Rahmen zeichnet das mehrfach ausgezeichnete Janoska Ensemble verantwortlich.

Nicht nur das Janoska Ensemble feiert Premiere in Steyr, auch hinter den Kulissen sorgen zwei Neuzugänge im Leading Team für frischen Wind: Thomas Huber mimt nicht nur den Juan, er übernimmt auch die Choreographie der diesjährigen Musical- Produktion, Onka Allmayer-Beck zeichnet für die Kostüme der Künstler verantwortlich. Bei Regie und Bühnenbild haben Susanne Sommer und Georg Lindorfer die Zügel fest in der Hand.

Kontrollierter Blockeinlass und coronakonformes Catering-Konzept

Um die erforderlichen Sicherheitsabstände sicherzustellen und um den Besuchern unbeschwerten Kulturgenuss zu ermöglichen, präsentiert sich der Steyrer Schlossgraben heuer erneut in reiner Bistro-Atmosphäre: Die Besucher nehmen auf Tischen mit maximal vier Sitzplätzen und entsprechend großzügigem Abstand zueinander Platz. Zudem werden auch während der Vorstellung Getränke und Snacks an den Tischen serviert, die über das eigene Smartphone vom Tisch aus beim Catering bestellt werden können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass Pausen coronabedingt nicht stattfinden dürfen.

Um etwaigen Engpässen bereits beim Einlass vorzubeugen, erhalten die Besucher ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn mittels Blockeinlass über drei separate Eingänge Zugang zu ihren Plätzen.

Seinen besonderen Dank richtet Intendant Ebner im Namen des gesamten Festival- Teams an die diesjährigen Sponsoren. Mit vereinten Kräften konnte gemeinsam mit dem BMW Werk Steyr, der Sparkasse Oberösterreich, der Wiener Städtischen Versicherung und dem dazugehörigen Versicherungsverein, der Kronen Zeitung, SKF, der Stadt Steyr und nicht zuletzt mit dem Land Oberösterreich das Musikfestival Steyr auch heuer wieder auf die Beine gestellt werden.

Tickets online erhältlich

Karten für das vielfältige Programm des Musikfestival Steyr sind online auf http://www.musikfestivalsteyr.at sowie auf https://www.oeticket.com/artist/musikfestival- steyr/ erhältlich.