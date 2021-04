Kultur & Society

Woher die Brücken in Steyr ihren Namen haben!

STEYR. Als oftmalig bezeichnete Stadt der Flüsse hat Steyr auch eine Vielzahl an Brückenbauwerken. Mehr als 120 Brücken, Stege und Überführungen (darunter 90 städtische) werden im Kataster der Magistrats-Dienststelle Brücken- und Wasserbau geführt, ...

... jährlich kontrolliert, instand gehalten und bei Bedarf auch erneuert bzw. neu gebaut – wie in den nächsten Monaten der Rad- und Fußwegübergang Posthofberg.



Um Aufschluss über die Geschichte der Steyrer Brücken zu geben, hat die Pressestelle des Magistrates in Zusammenarbeit mit der Brückenbau-Abteilung sowie Grafik Design Atteneder ein Projekt gestartet und ansprechende Info-Tafeln entwickelt. Auf diesen Emaille-Schildern finden Interessierte neben technischen Daten, Bauzeiten und Brückennamen auch das jeweilige überbaute Gewässer und die durch die Brücke verbundenen Bereiche.



Rechtzeitig vor Beginn der Oö. Landesausstellung sind nun vor allem im Altstadtbereich die ersten 27 Tafeln von einem Mitarbeiter der Kommunalbetriebe Steyr montiert worden. Das Vorhaben wird selbstverständlich weitergeführt, die nächsten Brückenbeschilderungen sind bereits in Arbeit.



Fotos © Magistrat Steyr

Gerhard Unterberger von den Kommunalbetrieben bei der Montage der Info-Tafel am Geländer der Kruglbrücke.





Die ersten 27 Emaille-Schilder befinden sich hauptsächlich im Altstadtbereich. Auf den Fotos die Elbabrücke im Wehrgraben