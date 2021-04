Kultur & Society

Ausstellung: Venus will was – eine Annäherung an den Mythos

STEYR. Das Styraburg Festival präsentiert neue Skulpturen des Bildhauers Christian Strutzenberger und Zeichnungen des Malers Hapé Schreiberhuber. Zusätzlich gibt es eine Video-Konferenz des Kunsthistorikers Martin Miersch zur Schau ... Anläßlich des 10-Jahre Jubiläums sind Schreiberhuber und Strutzenberger, zwei Gründer der Steyrer Kunstwoche, gemeinsam in der Themenausstellung zu sehen.



Eine paar Fragen stellen sich für den Maler ebenso wie für den Bildhauer: Ist es überhaupt noch möglich, eine innovative Darstellung der Venus zu schaffen; Sind idealistische und spirituelle Versuche ästhetisch nicht bereits ausgereizt? Sind sie in der Wiederholung bereits "unwirksam" geworden sind, hat der "handwerkliche Schöpfungsakt" in seiner "agressiven Formwerdung" (Abschlagen der Gesteinsbrocken, Pinsel-Gestus) angesichts des Scannens der Realität durch digitale Medien überhaupt noch Sinn?



Und vor allem diese Frage wollen Schreiberhuber und Strutzenberger beantworten: Ist es möglich, einen Venus-Typ der Gegenwart zu erschaffen, der seine Herkunft aus einer reichen Bildtradition nicht verleugnet?



Ausstellung von 8.–30. Mai 2021

Atelier Schreiberhuber / Schloss Lamberg (Innenhof), Steyr



Christian Strutzenberger / Bildhauerei

Hapé Schreiberhuber / Malerei

Dr. Martin Miersch / Kunstgeschichte



Öffnungszeiten / OPENING

Samstag, 8. Mai 2021, 17-19 Uhr

Sonntag, 9. Mai 2021, 17-19 Uhr



Vernissage gibt es keine.

Die Ausstellung kann auf Anfrage besucht werden.

Es gelten die aktuellen COVID-19 Schutzmaßnahmen.

Telefon +43 650 5922322