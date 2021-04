Kultur & Society

Alte Handwerkstechniken, unglaubliche Fertigkeiten & händisches Geschick

STEYR. Am 1. Mai 2021 öffnet das Handwerkerhaus in der Enge Gasse 18 seine Pforten. Während der Landesausstellung „Arbeit Wohlstand Macht“ wird hier jedes Wochenende (Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr) altes Handwerk präsentiert ...

Alte Handwerkstechniken, unglaubliche Fertigkeiten, händisches Geschick waren und sind die Grundlagen unseres Wohlstandes.



All das können Besucherinnen und Besucher am Weg durch die Steyrer Altstadt zu den Landesausstellungsorten Innerberger Stadel – Schloss Lamberg – Museum Arbeitswelt in der Enge Gasse 18 erleben.



Zu Gast am ersten Wochenende 1. & 2. Mai 2021 sind:

Textilzentrum Haslach – Stoffweben mit einem Webstuhl

Lederhandwerk – handgenähte Lederwaren

Goldschmiede – Atelier Margit

ali:keramik – Keramikerin töpfert auf der Scheibe



Foto © Wolfgang Hack; StoffwebenTextilzentrum Haslach

Foto © Wolfgang Hack; Keramikerin mit Töpferscheibe

Foto © Wolfgang Hack; Webstuhl_Textilzentrum Haslach