Besuch der Blümelhubervilla im Rahmen der OÖ Landesausstellung 2021

STEYR. Im Rahmen der OÖ Landesausstellung 2021 in Steyr bekommen Sie In der Blümelhubervilla als Ausbildungsstätte für Goldschmiede und Graveure einen Überblick über die Geschichte des Hauses, können eine Auswahl an Schülerarbeiten bewundern, ...

... und den Schülern während des Atelierunterrichtes bei der Arbeit "über die Schulter schauen".



Die Villa wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts für den Stahlschnittmeister Michael Blümelhuber als Wohn- und Ateliergebäude errichtet und dient nach wechselvoller Geschichte auch aktuell als Werkstättengebäude für die praktische Ausbildung von GoldschmiedInnen und GraveurInnen.



Termine jeweils 9 bis 16 Uhr:

Di, 18.05.2021

Di, 22.06.2021

Sa, 24.07.2021

Sa, 21.08.2021

Sa, 11.09.2021

Di, 19.10.2021



Anmeldevorgang:

Jeweils Montags von 08.00 bis 12.00 unter der Telefonnummer: 07252 72 914 19



Es wird Timeslots zu jeder vollen Stunde für je 4 Personen geben!



Foto © Klaus Pichler; auf dem Foto: Schülergruppe vor der Blümelhubervilla