Kunst-Ausstellung als Eröffnung des 29. Styraburg Festivals

STEYR. Zum 29. Mal findet das Styraburg-Festival im Schloss Lamberg zu Pfingsten von 21. bis 24. Mai statt. Ab morgen, Samstag 8. Mai und auch am Sonntag, jeweils von 16 bis 19 Uhr wird die Themenausstellung "Venus will was" gezeigt ...

Neue Skulpturen des Bildhauers Christian Strutzenberger, aktuelle Zeichnungen und Originaldruckgrafiken des Malers Hapé Schreiberhuber und kunsthistorische Beiträge des Kunsthistorikers Martin Miersch sind zu erleben. Beide Künstler leiten seit 2011 die Kunstwoche in Steyr. Es gibt keine übliche Eröffnung, aber unter den aktuellen COVID-19 Schutzmaßnahmen kann die Ausstellung mit FFP2 Masken besucht werden. Die Kunstwerke können auch auf bei telefonischer Absprache unter 0650 5922322 oder per mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! besichtigt werden.



VENUS WILL WAS

Kunst-Ausstellung 8.–30. Mai 2021

Atelier Schreiberhuber / Schloss Lamberg (Innenhof), Steyr



Christian Strutzenberger / Bildhauerei

Hapé Schreiberhuber / Zeichnung

Dr. Martin Miersch / Kunstgeschichte



Öffnungszeiten / OPENING

Samstag, 8. Mai 2021, 16-19 Uhr

Sonntag, 9. Mai 2021, 16-19 Uhr



Keine Vernissage. Es gelten die aktuellen COVID-19 Schutzmaßnahmen.

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Telefon +43 650 5922322

Fotos © Hape Schreiberhuber

Ausstellung "Venus will was"



Liegende Venus Schreiberhuber