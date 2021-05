Kultur & Society

"Corona-Edition" der Ennser Kleinkunstkartoffel

ENNS. Die Ennser Kleinkunstkartoffel findet heuer am Mittwoch, 19. Mai 2021, um 19 Uhr in der Stadthalle Enns statt. Mit dabei sind Moderator Clemens Maria Schreiner und die „Musikmaschin“ (Berni Wagner und Vinz Binder) als Showact ...

Sechs Nachwuchskabarettistinnen und Kabarettisten haben sich für den Kabarettwettbewerb qualifiziert: Alex Lovrek, Seppi Neubauer, Moritz Huber, Da Harry, Tereza Hossa und Josef Jöchl. Sie werden jeweils zehn Minuten ihr Bestes geben, um das Publikum zu überzeugen. Neben der begehrten Kleinkunstkartoffel-Trophäe bekommt die Siegerin oder der Sieger Auftrittsmöglichkeiten im Kulturzentrum d’Zuckerfabrik Enns, Kultur Hof in Linz und innerhalb eines Kabarettformats auf ORF III.



Karten für die Kleinkunstkartoffel sind ab sofort in allen Raiffeisenbanken erhältlich. Der Besuch der Veranstaltung ist mit den aktuell gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Sicherheitsbestimmungen verbunden.



Kartoffel im Fernsehen

Da Sicherheit absoluten Vorrang hat, wird die Veranstaltung heuer deutlich kleiner ausfallen als in den Vorjahren - daher unbedingt Vorverkaufskarten sichern. Der Wettbewerb wird dafür erneut für ORF III aufgezeichnet und voraussichtlich am 27. Mai um 22.50 Uhr ausgestrahlt.

Foto © Homajon Sefat; "Musikmaschin"