Die etwas andere Regionskonferenz der Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf

STEYR. Aufgrund der aktuellen Situation musste die Regionskonferenz online organsiert werden und so konnten die delegierten KinderfreundInnen unserer 16 Ortsgruppen von zuhause aus live dabei sein ...

Mit Videobotschaften der einzelnen Vorstandsmitglieder und OrtsgruppenvertreterInnen, mit alten Fotos – teilweise sogar aus den 40er-Jahren – wurden Präsentationen gestaltet, die die Konferenz auflockerten und lebendig hielten. In einem Rückblick der letzten Jahre wurde noch einmal ins Gedächtnis gerufen, was die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf alles erreicht haben.



Der Vorsitzende der Kinderfreunde Region Steyr-Kirchdorf bleibt auch weiterhin Klaus Mayrhofer, er wurde mit 100% in seinem Amt bestätigt. Der neue Vorstand plant für die kommende Amtszeit – ganz unter dem Motto „Kindern Perspektiven geben“ – auch weiterhin Sprachrohr für die Kinder und deren Familien zu sein. Wichtig ist der Auftrag für die nächsten Jahre: Wie können wir den Kindern neue Perspektiven geben? Wir wollen uns noch mehr in das Leben von Kindern hineinfühlen, wir wollen Eltern stärker zuhören und wir wollen die geballte Kraft aller KinderfreundInnen nutzen, um den Lebensbereich von Familien positiver zu gestalten.