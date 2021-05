Kultur & Society

Lange Nacht der Kirchen 2021 im Zeichen der Landesausstellung

STEYR. Die Lange Nacht der Kirchen 2021 bietet am 28. Mai 2021 von 19:00 – 22:00 in den vier zentralen Kirchen der Stadt ein kulturelles und spirituelles Programm entlang der Themen der Landesausstellung: Arbeit – Wohlstand - Macht ...

Die Stadtpfarrkirche wartet mit inspirierenden Kunstwerken, einer „Zehn-Minuten-Wallfahrt“, geistiger Nahrung von Steyrer Bürger*innen sowie einer Kunstinstallation auf.



Die Michaelerkirche widmet sich mit Liedgut aus der ArbeiterInnen-Bewegung, dargeboten auf Orgel (Klaus Oberleitner) und Saxophon (Günter Hagauer), dem Thema Arbeit.



Die Evangelische Kirche wird in einen Garten verwandelt. Der Garten wird zum Spiegel in dem wir die verschiedenen Gesichter von Wohlstand erkennen.



In der Marienkirche werden von Sonja Riha und Bernhard Schmalzel Machtkritische Texte bekannter Theolog*innen gelesen, umrahmt von Paul Schuberth am Akkordeon und Tomáš Novák – Violine.



“Es freut mich, dass die Lange Nacht der Kirchen 2021 stattfinden kann. Wir wollen damit auch ein Zeichen der Hoffnung mitten in der Pandemie setzen”, so Projektkoordinator Ewald Staltner.



Die geltenden COVID-19-Bestimmungen können in den Kirchen gut eingehalten werden und so bietet sich für die Besucher*innen ein sicherer Rahmen für einen kulturellen und spirituellen Abend. Voraussetzung für einen Besuch ist ein negativer Antigen-Test, ein Impf-oder Antikörper-Nachweis.

Lange Nacht der Kirchen – 28.5.2021



• 4 Standorte passend zum Motto der Landesausstellung

• Programm jeweils um 19:00 / 20:00 / 21:00



1) Stadtpfarrkirche: DIE STADTPFARRKIRCHE ANDERS ERLEBEN

INSPIRATION für das eigene Leben finden bei Kunstwerken.

Bei der ZEHN-MINUTEN-WALLFAHRT der Angehörigen gedenken, einen Dank ausdrücken und beim Taufbecken eine neue Lebensorientierung gewin¬nen.

„WORTNAHRUNG“ – bei sieben Stationen geistige Nahrung von Steyrer Bür¬gerinnen und Bürgern bekommen.

Die Botschaft der „SPRECHENDEN STEINE“ in der Vorhalle der Stadtpfarr¬kirche entdecken.

Sich von der Kunstinstallation „FRIEDE DEN MENSCHEN“ beim Kriegerdenk¬mal inspirieren lassen.

Inhaltliche Verantwortung: Mag. Karl Ramsmaier



2) Michaelerkirche: Arbeit („Her mit dem ganzen Leben!“)

Liedgut der Arbeiter*innen-Bewegung erfüllt den Kirchenraum und entfaltet, umrahmt von ermutigenden Gedanken, seine spirituelle Kraft.

Musikalische Gestaltung und Interpretation:

Günter Hagauer, Saxophon

Klaus Oberleitner, Orgel

Inhaltliche Verantwortung: Treffpunkt mensch&arbeit Steyr | KJ – Region Ennstal



3) Marienkirche: Macht („er stürzt die hohen vom sitz“)

Von der Sehnsucht nach einem neuen Herz. Von der Liebe eines Gottes, der die Schwachen stärkt.

Gedichte und Musik mit Texten von Kurt Marti, Dorothee Sölle und ande¬ren.

Sonja Riha und Bernhard Schmalzel - Stimmen

Tomáš Novák - Violine

Paul Schuberth - Akkordeon

Inhaltliche Verantwortung: Mag. Heidi Staltner-Kix / Citypastoral



4) Evangelische Kirche: Wohlstand („in einem Garten ward die Welt erlöst“)

wir verwandeln unsere schöne, neugotische Kirche in eine grüne Oase. Zwischen Pflanzen versteckte Sitzgelegenheiten laden ein zum Verweilen. Musik und biblische Texte lenken den Blick auf den Garten. Der Garten wird zum Spiegel in dem wir die verschiedenen Gesichter von Wohlstand erkennen. Ein Zitat von Blaise Pascal bildet den Rahmen: „In einem Garten ging die Welt verloren, in einem Garten ward die Welt erlöst.“

Inhaltliche Verantwortung: Evangelische Pfarrgemeinde



Und jederzeit besuchbar:

GEWÖLBE-Art-Gallery

Die Ausstellung „ZEIT“ im Jugendzentrum Gewölbe zeigt die Ergebnisse, die zu Jahresbeginn bei einem Jugend-Kunst¬wettbewerb zu diesem Thema eingereicht wurden. - Ein buntes Potpourri an Malerei, Zeichnungen, Kurzvideos, Texten und Skulpturen zeigt die aktuelle Sicht von jungen Menschen auf das Leben und die Welt.



