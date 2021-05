Kultur & Society

Verein Schwimmschule besteht seit 20 Jahren

STEYR. Seit 20 Jahren sorgt der Verein Schwimmschule für das älteste Arbeiterbad Europas. Bei der Generalversammlung am 1. Juni zieht der Verein ein Resümee. Vor 22 Jahren drohte die Schließung ...

Obmann Vizebgm. a.D. Gerhard Bremm sagt: „Der damalige Steyrer Bürgermeister Hermann Leithenmayr hatte den ‚Verein der Freunde der Schwimmschule Steyr‘ ins Leben gerufen und sich intensiv für den Fortbestand stark gemacht. Schlussendlich kaufte der Verein unter seiner Federführung das Bad von der SDP Landholding um einen symbolischen Schilling.“

Die Schwimmschule wurde am jetzigen Standort 1874 von Josef Werndl errichtet. „Es gilt heute als naturbelassene Freizeit- und Erholungsoase“, so Gerhard Bremm. Die Schwimmschule wurde von 2003 bis 2013 sukzessive modernisiert. Die Chronologie: Nach der Vereinsgründung im Jahr 2001 und nach der Hochwasserkatastrophe 2002 starteten die Sanierungen im Jahr 2003 mit der Erneuerung der Kabinen und Zäune. 2006 und 2007 erfolgten der Neuerrichtung von Garderoben, Dusch- WC-Anlagen sowie des Eingangsbereichs. 2008 wurden Wohnhaus samt Kassenbereich und die Bauteile entlang der Wehrgrabengasse renoviert. Das Kinderbecken wurde 2010 neu gebaut und mit Rutsche und moderner Technik ausgestattet. „Das große Sportbecken und das Buffet bildeten in den Jahren 2012 und 2013 die letzte Sanierungsetappe“, so der Obmann, „Insgesamt blieb das historische Ambiente erhalten. Das Eingangsgebäude sowie der originalgetreu renovierte Kabinentrakt kamen unter Denkmalschutz.“

Für die Renovierungen gab es zudem mehrere Auszeichnungen und Preise. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 2,15 Millionen Euro, wobei die Stadt Steyr und das Land OÖ jeweils eine Million beitrugen. Die Stadt unterstütz jedes Jahr den Erhalt der Freizeit-Oase. „Neu ist nun eine umweltfreundliche Photovoltaikanlage zur Stromversorgung und zur Ökologisierung“, sagt Gerhard Bremm.

Dass sich die Besucher wohlfühlen, dafür sorgt Familie Kaiser, sie hält die ganze Anlage in Schuss. René Kaiser ist der Bademeister. „Die Gäste schätzen die hervorragende Wasserqualität, die ausgedehnten Grünflächen, die Sonnenplätze und die schattenspendenden Bäume“, sagt Gerhard Bremm.

Die Badesaison läuft nun seit 19. Mai. Der Verein hat rund 590 Mitglieder.

Web-Tipp: http://schwimmschule-steyr.at .

Unten: Die Photovoltaikanlage der Steyrer Schwimmschule.