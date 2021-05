Kultur & Society

Impressionen von der Gastro-Öffnung in Münichholz

STEYR. STEYR. An den 19. Mai 2021 werden sich viele sehr lange erinnern: Nach einem halben Jahr Lockdown in unterschiedlichen Intensitäten, sperrten die Lokale auch in Steyr-Münichholz wieder auf. Der erste Kaffee, das Erste Schnitzel, das erste Bier und der erste G'spritzte brachte für viele ein Gefühl von Freiheit zurück ...

Dieses Gefühl zelebrierten gestern auch die "Hoizer" nach 28 Wochen Lockdown.