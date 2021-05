Kultur & Society

3G: Großartig, stimmGewaltig und Gitarrenvirtuos!

SIERNING. Nach über einem halben Jahr kulturellem Stillstand starteten Michael Höher und sein Schloss Café-Team am frühen Samstagabend (22. Mai) mit Heavy Petting in die Sommersaison ...

Mit der bewährten Mischung aus unplugged, best of the 80's, Spaß und Stimmung, bewießen die drei Vollblut-Musiker McPiper, Werner und Günni einmal mehr wie vielfältig sie sind. In Umfragen vor Ort wurde jedenfalls festgestellt, dass sich Heavy Petting großer Beliebtheit erfreuen.

130 Personen durften live mit dabei sein. Wer in den Schlosshof wollte, musste sich an die Die 3G-Regeln (Getestet, Genesen oder Geimpft) halten.