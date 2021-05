Kultur & Society

Erstes Kir­chen­kon­zert nach Lock­down: Des­in­fek­tions­mittel statt Weih­wasser

STEYR/MÜNICHHOLZ. Mit einem Konzertabend am Sonntag (23. Mai) in der Pfarrkirche Münichholz, eröffnet das „Silberhorns Orchester“ die Saison 2021 nach dem Lockdown. Die letzten Monate waren bestimmt von Distanz, Abstand und Vermeidung sozialer Kontakte, daher lautete das Thema des Abends: "AWAKENING ...

das Erwachen der Musik". Am Programm standen besondere Gustostücke der musikalischen Feinkostabteilung und mehrere Solostücke: "Praise to the lord", "Gabriel`s Oboe", "Carrigfergus" und "Imagine" um nur einige zu nennen. Das neu gegründete Blasorchester besteht aus talentierten, leidenschaftlichen Musikern, Gold- Prüfungs-Absolventen und Prima la Musica Preisträgern, die sich sehr freuten, sich endlich wieder vor Publikum präsentieren zu können.

Dirigent des Orchesters war Helmut Mühlberger, der mit diesem Auftritt Hoffnung, Zuversicht und Lebensfreude in Zeiten von Corona vermittelte. Natürlich wurden die 3G-Regeln (getestet, genesen oder geimpft) strengstens eingehalten.