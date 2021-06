Kultur & Society

Frautor erweitert den Rotary Panoramaweg

STEYR. Im Jahr 2007 begann der Rotary Club Steyr an prominenten Aussichtspunkten in der Steyrer Altstadt Informationsstelen zu installieren, auf denen die Aussicht bzw. die historische Situation mittels Textbeschreibung in Deutsch und Englisch erläutert ist. Im Jahr 2020 wurde der 12. Standort ...

beim Innerberger Stadel geschaffen. 2021 wurde mit der Nachbildung des Frautor in der Sierningerstraße ein neues Wahrzeichen der Stadt Steyr übergeben.

Der Rundweg kann mit der „Nordschleife“ bzw. „Südschleife“ in zwei Varianten begangen werden. Die Errichtung des Frautor in der Sierningerstraße krönt nun das Projekt, das dank der Spenden von Dr. Ernst Kammerhofer nun - im Jahr der Landesausstellung - fertig gestellt werden konnte. Das Frautor selbst war ein Teil der Stadtbefestigung und wurde erst 1843 abgebrochen. Architekt Gernot Hertl machte die Planungen für die Metallskulptur, die von Riegler Metallbau in Cortenstahl gefertigt wurde. Die umsichtige Bauausführung erfolgte durch die Kommunalbetriebe Steyr sowie die Firma Mayr Bau.

Im kleinen feierlichen Rahmen übergab Rotary Präsident Alexander Stellnberger das neue Steyrer Wahrzeichen im Stadtteil Steyrdorf an Bürgermeister Gerald Hackl. In knapp 15 Jahren errichtete der Rotary Club Steyr in enger Zusammenarbeit mit den städtischen Abteilungen Kommunales und Altstadterhaltung sowie dem Tourismusverband einen informativen Rundweg zu ausgewählten Aussichtspunkten in der Stadt.