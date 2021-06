Kultur & Society

Die besten Events in Steyr

STEYR. Steyr ist mit knapp über 38.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in Oberösterreich. Dementsprechend verbindet Steyr die Idylle der österreichischen Natur mit der Lebendigkeit einer bedeutenden Stadt. Wer Steyr besuchen möchte, der findet sowohl in der Stadt als auch im Umland zahlreiche spannende Aktivitäten ...

Wir haben einige interessante Beschäftigungsmöglichkeiten in Steyr ausfindig gemacht.



Nachtleben und Konzerte in Steyr

Obwohl Steyr keine Großstadt ist, gibt es in der Region einiges zu erleben. Es finden beispielsweise regelmäßig viele Konzerte in Steyr statt. Im Stadtgebiet gibt es außerdem eine Vielzahl an Bars und Restaurants. Die meisten davon konzentrieren sich auf den Stadtkern rund um die Flüsse Steyr und Enns, die in der Innenstadt aufeinandertreffen.



Über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist das Musikfestival Steyr. Hier werden klassische wie moderne Opern, Musicals und Operetten aufgeführt. Mit dem Schlossgraben des Schlosses Lamberg steht bei der Open-Air-Veranstaltung die passende, imposante Kulisse zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter wird das Musikfestival in das Stadttheater Steyr verlegt.



Spielkasinos in Steyr

Wer in seiner Freizeit etwas Nervenkitzel sucht, der kann in Steyr eines der Kasinos oder Wettbüros besuchen. Im Stadtgebiet finden sich gleich mehrere größere und kleinere Spielkasinos. Wer lieber auf die teilweise vorhandenen Kleiderregeln verzichtet, der macht es sich hingegen in einem Hotel in Steyr gemütlich und verbringt seine Zeit in einer online Spielothek. Wie in einem Spielkasino auch ist es hier möglich, echtes Geld einzusetzen und um Gewinne zu spielen. Dabei bieten solche online Spielotheken eine große Auswahl an verschiedenen Spielen an. Die klassischen Spielautomaten sind ebenso vorhanden wie Kartenspiele und Videospiele aller Kategorien.



Das Spielen ist inzwischen nicht nur mit einem PC, sondern auch mit einem Smartphone, Laptop oder Tablet möglich. So eignen sich diese Spielotheken im Internet für ein paar Runden zwischendurch, beispielsweise bei einem Städtetrip nach Steyr, wenn das Wetter einen Strich durch die geplante Outdoor-Aktivität macht oder wenn es darum geht, ein paar Stunden zu überbrücken.



Geschichte und Sehenswürdigkeiten von Steyr

Das Stadtgebiet von Steyr ist nachweislich seit mindestens 600 vor Christus besiedelt. Zu den ersten Bewohnern gehörten Kelten, die in den Bergen um die heutige Stadt Eisen abbauten. Die weitere Geschichte der Stadt ist von vielen Kulturen geprägt. Unter anderem herrschten die Römer und auch die Bayern über Steyr. Dementsprechend finden sich viele interessante Sehenswürdigkeiten in Steyr.



Die Landschaft der Region und ein Stück Geschichte lässt sich bei einer Fahrt mit der Steyrtal-Museumsbahn entdecken. Die 17 km lange Museumsbahnstrecke führt von der Stadt in die Auenlandschaften um Steyr herum. Dabei ist auch die Bahn selbst eine Fahrt wert. Die Steyrtal-Museumsbahn ist die älteste 760 mm-Schmalspurbahn in ganz Österreich. Im Jahre 1888 wurde die Steyrtalbahn AG gegründet und ein Jahr später die Strecke Garsten–Grünburg eröffnet. Später erfolgte eine Erweiterung bis nach Agonitz.



Zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten in Steyr zählt außerdem die gesamte Altstadt. Rund um den Stadtplatz herum finden sich zahlreiche historisch bedeutsame und sehenswerte Gebäude. Das Schloss Lamberg beispielsweise stammt aus dem 10. Jahrhundert und thront direkt am Zusammenfluss von Steyr und Enns zentral über die Stadt.