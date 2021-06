Kultur & Society

Abendbummel in der Innenstadt: Lange Einkaufsnacht am 18. Juni in Steyr

STEYR. Gemütlich einkaufen, durch die Innenstadt flanieren und dabei die Abendsonne genießen heißt es wieder am Freitag, dem 18. Juni, bei der langen Einkaufsnacht. Bis 21 Uhr stellen die Geschäfte unter anderem die heurige Sommermode vor und ... ... locken mit besonderen Aktionen zum ausgiebigen Shopping-Vergnügen.