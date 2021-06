Kultur & Society

Styraburg Openair: Zehn Performances für Wort und Musik

STEYR. Erstmals bietet das Styraburg Festival zehn Openair-Veranstaltungen für Sprach-und-Musik-Performances an. Hapé Schreiberhuber eröffnet mit zwei Rainer-Maria-Rilke-Projekten gemeinsam mit Shootings-Stars der Klassikszene - Alexandra Tirsu ...

(Violine) und Marilies Guschelbauer (Violoncello) - das Sommerfestival an vier Spielorten. Am 31. Juli folgt die Wiederholung der umjubelten Lesung "Alte Meister" von Thomas Bernhard (beim Styraburg Festival 2019) in der Besetzung mit Burgschaupieler Martin Schwab (Reger) und Hans-Dieter Knebel (Irrsigler) sowie Hapé Schreiberhuber (Atzbacher).

Auch die Veranstaltungsorte sind neu: Der Innenhof von Schloss Lamberg in Steyr - vorerst für 50 exklusive Sitzplätze coronabedingt - die bei Schlechtwetter in der Schlosskapelle die Eintrittskarten sichern; die Schmiedleithen bei Leonstein im Steyrtal, die Ruine Losenstein im Ennstal und die Kohlröserlhütte am Ödensee bei Altaussee. Überraschungsauftritte von weiteren Schauspielstars folgen energiegeladen im August und September.

Programm bis 31. Juli 2021

Steyr / Leonstein / Losenstein / Bad Aussee

Sommergedichte

Rainer Maria Rilke / 1896 / 1923

Szenische Lesung mit Hapé Schreiberhuber und Alexandra Tirsu (Violine).

Symbolhafte Naturempfindung und Weltinnenraumsicht zeichnen die Meisterschaft des österreichischen Dichters der Moderne aus. Sommergedichte aus verschiedenen Gedichtbänden wie Traumgekrönt und Elf Visionen: „Venedig” (1897) und „Die Kirche von Nago” (1898) stehen am Programm. Die aufstrebende Virtuosin Alexandra Tirsu spielt Violine solo aus den Sonaten und Partiten von Johann Sebastian Bach.

Do 17.06. / 19:00 / 8990 Bad Aussee / Kohlröserlhütte Ödensee

Fr 18.06. / 19:30 / 4592 Leonstein / Schmiedleithen 10

Sa 19.06. / 20:00 / 4400 Steyr / Schloss Lamberg Innenhof

max. 50 Sitzplätze / bei Regen in der Schlosskapelle

Der Cornet

Rainer Maria Rilke / 1906

Theatersolo „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ und „Engellieder“

mit Hapé Schreiberhuber und der Cellistin Marilies Guschlbauer.

Fr 02.07. / 20:00 / 4460 Ruine Losenstein / auschließlich bei Schönwetter

Sa 03.07. / 20:00 / Steyr / Schloss Lamberg Innenhof

max. 50 Sitzplätze / bei Regen in der Schlosskapelle

Alte Meister

Thomas Bernhard / 1985

Lesung zum 90. Geburtstag von Thomas Bernhard

mit Martin Schwab, Hans-Dieter Knebel, Hapé Schreiberhuber

Sa 31.07. / 19:30 / Steyr / Schloss Lamberg Innenhof

Begrenzte Sitzplätze / bei Regen in der Schlosskapelle

