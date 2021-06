Kultur & Society

Open-Air Club­musik für den guten Zweck in Steyr

STEYR. Pop-Up Aid Club – ein im Jahr 2021 gegründeter wohltätiger Verein, sorgt für Belebung der Steyrer Eventszene. Die schönsten Plätze im und um das Steyrer Stadtzentrum sollen durch gepflegte Clubmusik erobert und neu erlebbar gemacht werden. Gleichzeitig werden im Rahmen ...

dieser Veranstaltungen Spenden für mildtätige Zwecke gesammelt. Große Bekanntheit erreichte der Verein bereits durch die Ideenplattform Zukunftsregion Steyr, wo sie große Unterstützung von den Teilnehmer*innen erfuhren.

Gute Stimmung bei Sonnenuntergang

Die Events sind als Sundowner konzipiert und sollen von 18:00 bis 22:00 für gute Stimmung sorgen. Gut hörbar – im Klangzentrum sogar tanzbar – aber niemals so laut, dass man sich nicht unterhalten könnte. Der perfekte Gute-Laune-Start ins Wochenende für alle Jungen und Junggebliebenen.

Start ab Juli

„Alles was wir brauchen ist Strom. Alle unsere Mitarbeiter agieren ehrenamtlich und wir stellen auch das gesamte technische Equipment zur Verfügung. Die Locations, die wir im Auge haben, sind alle in direkter Nähe eines Lokales und wir hoffen auf die Kooperationsbereitschaft der Steyrer Gastronomen. Zum Chillen, Grooven, Tanzen, Quatschen und Lachen gehören schließlich auch coole Drinks.“, so Dennis Landa, einer der Gründer des Vereines. „Wir warten nur noch auf die nächsten Lockerungsschritte, um mit unserer Initiative zu starten und hoffen, dass es Anfang Juli losgehen wird und wir das erste Mal Aufpoppen können.“

Verpasse kein Event von Pop-Up Aid Club! Du findest den Verein auf Facebook, Instagram, Spotify und alle bisherigen Live-Sessions auf Mixcloud.