Kultur & Society

Fas­zi­nierende Wesen aus Metall

BAD HALL. In Bad Hall werden bis 26. Oktober bei freiem Eintritt fantastische „Metallskulpturen“ unter dem Titel „Märchen Mythen Sagen“ gezeigt. Viele Metallgestalter erinnern sich mit Sicherheit gerne an die prächtigen Leistungsschauen im Ambiente des wunderbaren Kurparks von Bad Hall ...

1998: Wetterfahnen und Wetterhähne – 2001: Sagenhaft – Fantasien in Metall – 2003: Tür und Tor, Handwerk und Kunst in Metall – 2005: Reflexionen-Gedanken in Stahl 2006 Metall im Park – 2007: - Klangskulpturen Die klingende Stadt - 2010 Fauna in Metall und 2016 Fantasien in Metall 2.

Nun gibt es wieder eine neue Ausstellung, und es verwundert nicht, dass die Macher in Bad Hall mit „Märchen Mythen Sagen“ auf die letzten erfolgreichen Schauen zurückgreifen.

Der Kurpark mitten im Ort ist einer der meistbesuchten Plätze im Reigen der mitteleuropäischen Ausstellungsorte. Nicht zuletzt, weil viele Gäste der Eurotherme Bad Hall Zeit und Muße haben, während ihres Kuraufenthaltes die Arbeiten im Park zu bewundern. Hier bewahrheitet sich der Grundsatz: „Bringe nicht die Menschen zur Kunst, bringe die Kunst dorthin, wo die Menschen sind.“ Auch aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit wählte das Team im 5000-Einwohner-Ort dieses offene Thema –Einschränkungen gibt es eigentlich nur beim Material: Weil die Stadtgemeinde Bad Hall seit 2002 Mitglied im Ring der Europäischen Schmiedestädte ist, soll natürlich Metall im Mittelpunkt stehen. Wie schon bei den vorhergehenden Ausstellungen waren Gestalter aus dem In- und Ausland dazu herzlichst willkommen.

Die Schmiede und Metallgestalter, die einmal oder schon öfter in Bad Hall ausgestellt haben, wissen, dass beim Auf- und Abbau in den gepflegten Anlagen die Profitruppe des örtlichen Bauhofs hilfreich zur Seite steht. Im Park wurden ca. 60 Objekte von 40 MetallgestalterInnen aufgestellt. Im Eingangsbereich beim Museum Forum Hall in der Eduard Bach Straße mitten Hauptplatz in Bad Hall öffnen sich zuerst die Tore zur Märchenwelt. Gestaltet von Schmiedemeistern der OÖ Schmiedeinnung präsentieren diese Tore, Türen und Skulpturen. Als Leistungsschau gedacht sind diese Objekte ein „Entre“ zur Ausstellung. Ebenso sind im Museum Forum Hall Schlösser, Türe und Tore aus 3 Jahrhunderten zu betrachten- Die wohl einzigartige Türenausstellung im Museum dürfen sie nicht verpassen. Märchenhaft im Wahrsten Sinne des Wortes wird’s im Kurpark – Drachen, Feen, Fantasiegestalten und Märchenfiguren in Metall bevölkern den Kurpark Bad Hall.

Mit Märchenerzähler Wittmann Helmut sind einige maßgeschneiderte Erzählprojekte in Vorbereitung. Märchenwanderungen und Führungen werden Angeboten.

Alle Arbeiten müssen wind- und wetterfest sein, denn sie stehen immerhin bis 26. Oktober im Park. Die Stadtgemeinde Bad Hall hat mit Bernhard Ruf einen kunstverständigen Bürgermeister, der diese Ausstellung unterstützt. Zur Seite steht ihm mit Hans Peter Holnsteiner ein erfahrener Marketing Profi. Gemeinsam mit der WKO-Sparte Metalltechniker, vertreten durch Rudolf Öhlinger und Robert Bruckbauer - planen sie eine Sonderschau zum Thema „Schmiede und Metallgestalter“. Es wird auch einen Ausstellungskatalog geben.