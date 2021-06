Kultur & Society

Sozialistische Jugend (SJ) Letten organisiert Fackelzug für NS-Opfer Sidonie

STEYR. Unter dem Motto „Fackelzug für Sidonie“ will die SJ Letten die Nacht erleuchten und lädt dazu ein gemeinsam ein Zeichen gegen Faschismus zu setzen. „Gemeinsam wollen wir Sidonie Adlersburg bei einem Fackelzug durch Sierning gedenken ...

Einem Mädchen, dessen Leben und dessen grausames Schicksal, uns alle tagtäglich daran erinnert, dass wir gemeinsam für ein ‚Nie wieder Faschismus!‘ kämpfen müssen“, so der Vorsitzende der SJ Letten Armin Lattner.



Vermutlich aus Angst, dass das Kind ohne intensive Versorgung umkommt, wurde Sidonie im August 1933 krank von den leiblichen Eltern, fahrenden Roma, vor dem Steyrer Krankenhaus ausgesetzt. Wegen ihrer dunklen Hautfarbe wurde sie von Vielen verurteilt und rassistischer Feindseligkeit ausgesetzt. Doch einige Personen – wie die Familie Beirather – halfen und unterstützen Sidonie und nahmen sie auf. Die Puppe, die sie als Geschenk bei ihrer Taufe erhielt, begleitete sie bis nach Auschwitz-Birkenau, wo sie von den Nazis ermordet wurde.



Der Fackelzug startet am 17. Juli um 20:00 Uhr vor dem Jugendzentrum Dezibel (Mühlauweg 11a, 4523 Neuzeug), wo eine Gedenktafel für Sidonie Adlersburg mahnend an sie erinnert. Fackeln werden von der SJ Letten zur Verfügung gestellt. Danach lädt die SJ Letten und das Jugendzentrum Dezibel zu einem gemütlichen Austausch im Garten des Jugendzentrums ein.