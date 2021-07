Kultur & Society

Kinderfreunde: Spiel in den Vierteln 2021

STEYR. Erfahrungsgemäß ist der Bedarf an einem sinnvollen und aktiven Nachmittagsprogramm für Kinder, die ihre Ferienzeit zu Hause verbringen, sehr groß. Eine ganz besondere Freude ist es, dass auch dieses Jahr die „Kinderfreunde Region Steyr-Kirchdorf“ das beliebte Freizeitprojekt ...

... „Spiel in den Vierteln“ im Auftrag der Stadt Steyr organisieren dürfen. Ziel ist die Kinder zum Mitmachen zu animieren, Ihre Neugierde und Kreativität zu wecken, im Spiel eine Gemeinschaft entstehen zu lassen, Spaß zu haben und Begeisterung zu erzeugen.



Über einen Zeitraum von 6 Wochen tourt ein Team, bestehend aus ausgebildeten Spielanimateur*innen mit dem unserem Spielebus „Klaus“ durch die Stadtteile von Steyr und bietet an verschiedenen Plätzen ein attraktives und spannendes Spieleprogramm für Kinder von 6 - 14 Jahren an.



Ganz nach dem Motto „Superheld*innen erobern Steyr“ legen wir dieses Jahr ein ganz besonderes Augenmerk auf die Feuerwehr, Polizei, Rettung, Pädagog*innen, Pilot*innen und natürlich auf die Kinder selbst. Denn jedes Kind ist ein Superheld oder eine Superheldin für uns! Neben dem Spielen mit verschiedensten Spielmaterialien wird miteinander gebastelt. Dabei begleiten uns auch viele Zeichentrickheld*innen!



Die Spielanimation findet wöchentlich immer am gleichen Platz, am gleichen Wochentag und zur selben Uhrzeit statt. Ausnahme ist bei Schlechtwetter. Achtung, dieses Jahr ist der Spielplatz im Münichholz neu, dort findet „Spiel in den Vierteln“ beim Gasthaus Zöchling statt.



Termine und Plätze 2021:

Montag: Ennsleite (Spielplatz Otto-Glöckel-Straße):

12.07., 19.07., 26.07., 02.08., 09.08., 16.08., 15 – 19 Uhr



Dienstag: Münichholz (Gasthaus Zöchling, Franz-Schuhmeier-Straße 2a):

13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 15 – 19 Uhr



Mittwoch: Knoglergründe (Fun Court):

14.07., 21.07., 28.07.221, 04.08., 11.08., 18.08., 15 – 19 Uhr



Donnerstag: Wehrgraben (Spielplatz Volksschule):

15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08., 15 – 19 Uhr



Freitag: Resthof (Resthofstraße 64 im Hof):

16.07., 23.07., 30.07., 06.08., 13.08., 20.08. 15 – 19 Uhr



Fotos © Die Kinderfreunde