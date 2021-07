Kultur & Society

Hollywood in Steyr: Ein Filmprojekt für Kinder und Jugendliche

STEYR. Das Filmprojekt für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 – 15 Jahren ist ein innovatives, einzigartiges Ferienangebot in Steyr. Bei diesem Filmprojekt geht es darum, die Welt des Filmemachens zu erleben – einmal vor und hinter der Kamera zu stehen und letztendlich als Highlight eine Kinopremiere zu zeigen ...

Thema

Ein Krimi in Steyr - die Stadt Steyr wird mit mehreren Locations eingebunden – wir spielen draußen, wie auch drinnen.



Schauspiel

Gemeinsam mit Tanz- und Theaterpädagogin Pili Cela erarbeiten die Teilnehmer*innen ein Konzept für einen Kurzfilm/ Krimi, bei dem sie auch vor und hinter der Kamera mitwirken. Dabei bietet die Schauspielerin einen Einblick in die Welt des Schauspielers und der Filmproduktion. Wie schaut seine Arbeit aus? Wie studiert er seine Rolle ein und wie übt er seine Sprache? Schminke, Requisiten und Kostüme gehören genauso dazu. Mit der Landesmusikschule Steyr haben wir einen professionellen Partner, da dort Pili CELA Schauspiel unterrichtet und die räumlichen Gegebenheiten vorhanden sind.



Filmdreh

Für die technische Umsetzung der Filmproduktion steht die Fa. Werbeberg zur Verfügung und kümmert sich um die Bereitstellung des nötigen Filmequipments und der Postproduktion. Die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen stellt eine spannende Herausforderung dar, bei der auf spezielle Bedürfnisse Rücksicht genommen werden muss. Geschäftsführer Tobias Kammerhofer hat bereits langjährig mit diesem Thema Erfahrung: er seit vielen Jahren in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich engagiert.



Zeitplan

Montag, 09.08.2021 – 13.08.2021 täglich von 08:00h – 13:00h

Kinopremiere am Sonntag,12.09.2021 um 14:00h



Treffpunkt

Landesmusikschule Steyr, Reithoffergebäude, Pyrachstr. 7



Teilnehmer*innen

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 – 15 Jahren (Max 20 TN/ Selbstverpflegung) Referenten: Pili Cela (Theaterpädagogin, Schauspielerin) und Tobias Kammerhofer (Filmemacher)



Informationen



