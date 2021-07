Kultur & Society

Pop-Up Aid Club @ Kultur-Container MAW

STEYR. Am Donnerstag, 15. Juli ab 18:00 findet das 2. Event des Pop-Up Aid Clubs in den Kultur-Containern vor dem Museum Arbeitswelt statt. Bei freiem Eintritt wird der Museumsplatz von Downtempo-, über HipHop- und Reggae-, bis hin zu Techno-Beats in neuem Sound erklingen ...

„Unser erstes eigenes Event, sowie unser Gastauftritt beim Klimafest waren ein voller Erfolg und machen uns Lust auf mehr. Außerdem konnten wir bereits über 400 € an Spenden für das Frauenhaus Steyr sammeln. Unsere Initiative wird super angenommen, an dieser Stelle ein herzliches Danke an das Team vom Glück Auf und an das MAW für die tolle Kooperation!“

Die Open-Air Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt.

https://www.facebook.com/popupaidclub/