Freizeit­park Beham­berg feiert Er­öff­nung

BEHAMBERG. Nach dem Soft-Opening im Mai dieses Jahres lädt der Freizeitpark Behamberg nun recht herzlich zur offiziellen Eröffnungsfeier am 31. Juli und 1. August ab 10 Uhr ein - und zwar mit LIVE-Musik, Grillen, Bier vom Faß, Hüpfburg uvm. - EINTRITT FREI ...

Am Samstag ab 10 Uhr wird mit der Weihung der Freizeitparkanlage sowie der Begrüßung der Ehrengäste begonnen, danach wird mit Grillen, Hüpfburg weiter gefeiert. Tolle Preise wie Zieselfahrten, Freizeitparkgutscheine, eine Ballonfahrt uvm. gibt es bei der Tombola um 17 Uhr zu gewinnen. Um 19 Uhr sorgen dann „Die Reiflinger“ für beste musikalische Unterhaltung und Stimmung in der Eventuelle - bis in die späten Abend hinein:) (auch bei Schlechtwetter!). Sonntag mit Frühschoppen ab 10 Uhr!

Natürlich können an diesem Wochenende auch alle Freizeitangebote wie Zieselfahren, Fußballgolf, Fußballdart & Fußballbillard ausgiebig genutzt werden. Alle Preise und Infos diesbezüglich finden sind auf der Homepage unter www.freizeitpark-behamberg.at zu finden.

DAS PROGRAMM:

Samstag, 31. Juli 2021

Beginn 10 Uhr: Empfang der Ehrengäste

Ab ca. 11 Uhr: Grillen, Bier vom Faß, Hüpfburg uvm.

17 Uhr: Große Tombola. Zu gewinnen gibt es Zieselfahrten, Gutscheine für Fußballgolf, - Dart-, -Billard, eine Ballonfahrt uvm.!

19 Uhr: LIVE-Musik mit "Die Reiflinger"

Sonntag, 1. August:

Ab 10 Uhr: Frühschoppen mit musikalischer Begleitung

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei! Es gelten die 3G-Regeln der Bundesregierung. Gratis-Selbsttests liegen vor Ort auf.

Das gesamte Team Freizeitpark freut sich darauf, dieses besondere Wochenende mit allen Besuchern gemeinsam feiern zu dürfen!

FREIZEITPARK BEHAMBERG

Ramingdorfstr. 1a

A-4441 Behamberg

Telefon: 07252 - 21229

Web: www.freizeitpark-behamberg.at

Facebook: www.facebook.com/freizeitparkbehamberg

Instagram: www.instagram.com/freizeitpark.behamberg