Musik­theater­preis 2021 verliehen

STEYR. Ein glanzvoller Abend ging vom Wettergott begünstigt im Graben von Schloss Lamberg über die Bühne: Der Österreichische Musiktheaterpreis 2021 wurde an großartige Künstler, Produktionen und musikalische Projekte verliehen ...

Den Preis, der bereits Stars wie Placido Domingo und Zubin Mehta ehrte, hat 2012 Karl-Michael Ebner ins Leben gerufen. Die gestrige neunte Ausgabe der Verleihung holte der Intendant des Musikfestival Steyr aber zum ersten Mal an seine allsommerliche Wirkstätte.

Hochkarätige Gäste

Der rote Teppich ausgerollt wurde für Weltstars wie Jonas Kaufmann, Heinz Zednik und Franz Welser-Möst. Beschwingt und mit Wiener Charme durch den Abend führte Christoph Wagner-Trenkwitz. Die Umrahmung kam vom superben Janoska Ensemble.

Als Überreicher der Awards fungierten unter anderem Vera Russwurm, Peter Edelmann oder Franz Medwenitsch, vom diesjährigen Musikfestival Steyr Hauptdarsteller Herbert Lippert und Regisseurin Susanne Sommer, aus der Politik Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesrätin Birgit Gerstorfer, Bürgermeister Gerald Hackl uvm.

Die Preisträger 2021:

Bester weiblicher Nachwuchs: Laura Schneiderhan als Lola Blau in „Heute Abend: Lola Blau“ am Tiroler Landestheater

Bester männlicher Nachwuchs: Rafael Helbig-Kosta als Erzähler in „The Rape of Lucretia“, Opernstudio LT Linz

Beste Ausstattung: Nicole Pleuler für „Impressario Dotcom“ bei den Bregenzer Festspielen

Beste Gesamtproduktion Ballett: Enrique Gasa Valga für „The Tempest“ am Tiroler Landestheater

Off Musiktheaterpreis: „Dreigroschenoper“ der Volkskantine

Beste weibliche Nebenrolle: Ruth Brauer-Kvam als Conférencier in „Cabaret“ an der Volksoper Wien

Sonderpreis Unterhaltungstheater: Peter Hofbauer - Wiener Metropol

Beste männliche Nebenrolle: Robert Meyer als Herr Schultz in „Cabaret“ an der Volksoper Wien

Sonderpreis Bestes Festival: Innsbrucker Festwochen der Alten Musik

Sonderpreise Internationales Musik- und Kulturengagement: Dirigent Pang Ka-Pang und das Suzhou Chinese Orchester, China

Beste Gesamtproduktion Musical: „Cabaret“ an der Volksoper Wien

Beste Regie: Christof Loy für „Cosi“ bei den Salzburger Festspielen Sonderpreis

Bestes Orchester: Wiener Philharmoniker

Beste Gesamtproduktion Operette: „König Karotte“ an der Volksoper Wien

Beste weibliche Hauptrolle: Elsa Dreisig als Fiordigli in „Cosi“ bei den Salzburger Festspielen

Beste männliche Hauptrolle: Piotr Beczala als Jontek in „Halka“ am Theater an der Wien

Beste musikalische Leitung: Franz Welser-Möst für „Elektra“ bei den Salzburger Festspielen

Bestes Gesamtproduktion Oper: „Cosi“ bei den Salzburger Festspielen

Sonderpreis Internationale Musiktheaterproduktion: „Der Rosenkavalier“ an der Staatsoper Berlin

Sonderpreis Courage & Ermutigung in der Pandemie: Salzburger Festspiele v Medienpreis: Jonas Kaufmann

Lebenswerk: KS Heinz Zednik