Heimatabend im Sierninger Schlosshof anlässlich des 130. Geburtstages des Mundartdichters Karl Gattermeyer

SIERNING. Sierning hat viele große Töchter und Söhne. Die Sierninger Heimatforscher haben es sich zur Aufgabe gemacht regelmäßig Persönlichkeiten, die sich besondere Verdienste um die Gemeinde erworben haben, ...

... zu ehren und der Öffentlichkeit zu präsentieren um ihnen so ein würdiges Denkmal zu setzen.



Am 31. Juli wurde über das Leben und Wirken von Karl Gattermeyer berichtet. Karl Gattermeyer war ein, weit über die OÖ hinaus, bekannter Mundartdichter, der neben unzähligen Gedichten auch den Text für das „Sierninger Lied“ sowie den Text für den „Hessen Marsch“ geschrieben hat.



Heimatforscher Erwin Brunmayr berichtete über den Werdegang Karl Gattermeyers. Vom „Wirt im Hallerwald“ bis hin zum Direktor der Caritas und Obmann des Stelzhamerbundes, absolvierte der Mundartdichter verschiedene Stationen in seinem Leben. Die Sierninger Mundartdichterin Christine Kaltenböck untermauerte diesen Bericht mit Gedichten des Künstlers.



Der Höhepunkt der Veranstaltung war der Film, den Karl Brandner mit viel Engagement erstellt hat. Interviews der bereits verstorbenen Kinder von Karl Gattermeyer gaben dem Film eine besondere Note. In Zusammenarbeit mit der Theatergruppe Sierninghofen-Neuzeug stellte Karl Brandner Szenen aus dem Leben des Mundartdichters nach.



Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Messerer Rud mit vertonten Gedichten des Künstlers.



Kulturreferentin Vzbgm. Irene Moser konnte, als Organisatorin dieses Abends, direkte Nachkommen, die Karl Gattermeyer noch persönlich gekannt haben, begrüßen. „Es ist etwas ganz Besonderes, wenn bei einer Veranstaltung noch sogenannte „Zeitzeugen“ anwesend sind, die über die persönlichen Erinnerungen, des 1975 verstorbenen Sierninger Künstlers, erzählen können.

Folgende Worte drücken aus, was im Leben des Menschen und Mundartartdichters Karl Gattermeyer hauptbestimmend war:



Drei Woartl sans, dö halt´s ön Ehrn!

Vagösts as nöt und habts as gern!

San mitananda bluatsverwandt:

„Vatanhaus, Muattasprah, Hoamatland!



Fotos © Alois Kaiser