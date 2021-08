Kultur & Society

Fünftes Treffen der Steyr Botschafter

STEYR. Die Steyrer Hoteliers haben bereits über 200 Stammgäste zu „Steyr Botschaftern“ ernannt, die jährlich die Steyr Card erhalten und die laufend mit Neuigkeiten aus Steyr informiert werden ...

Von 6. bis 8. August 2021 lud der Tourismusverband zum „5. Steyr Botschafter Treffen“ ein.

40 Gäste folgten der Einladung nach Steyr und genossen ein abwechslungsreiches Programm rund um die OÖ Landesausstellung „Arbeit.Wohlstand.Macht“. Am Freitag entdeckten die Stammgäste den Innerberger Stadel, wo sie zum Abschluss mit gegrillten Schmankerl auf der Aussichtsplattform verwöhnt wurden. Am Samstag folgte das Schloss Lamberg bevor Tourismusdirektorin Eva Pötzl zum Botschafterempfang in das Hotel Mader lud. Höhepunkt an diesem Tag war das Open Air Musical „Der Mann von La Mancha“ im Rahmen des Musikfestival Steyr. Ein Besuch des Museum Arbeitswelt mit anschließendem Frühschoppen rundete das Programm am Sonntagvormittag ab.

Die Botschafter waren vom vielfältigen Angebot und der Herzlichkeit der Gastgeber sehr angetan und freuen sich auf das nächste Treffen im Jahr 2022.