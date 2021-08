Kultur & Society

Willkommen Oberösterreich-Tour des OÖ Seniorenbundes war zu Gast in Steyr Land

WOLFERN. Die Willkommen Oberösterreich-Tour des OÖ Seniorenbundes war zu Gast im Bezirk Steyr Land, genauer gesagt im Gasthaus Faderl in Wolfern. Die Besucherinnen und Besucher wurden von Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer durch ...

... die Veranstaltung mit guter Unterhaltung und Kultur geführt. Neben regionalen Musikgruppen und kulinarischen Schmankerl warteten auf die Seniorinnen und Senioren auch politische Informationen in kurzweiliger Art und Weise. Bei der Veranstaltung stand das Erleben der Gemeinschaft im Fokus. Nach dem vergangenen Jahr ohne große öffentliche Veranstaltungen möchte der OÖ Seniorenbund die Möglichkeit schaffen, dass für die Seniorinnen und Senioren das soziale Leben wieder Fahrt aufnimmt.



Der Landesobmann LH. a.D. Dr. Josef Pühringer sowie der Landesgeschäftsführer Mag. Franz Ebner möchten sich bei allen Besucherinnen und Besucher recht herzlich für die Teilnahme bedanken und laden alle Seniorinnen und Senioren dazu ein, die Gelegenheit zu nutzen, kostenlos an einer der Veranstaltungen der Willkommen Oberösterreich-Tour teilzunehmen. „Mit diesen regionalen Kulturfesten möchten wir den Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit bieten, endlich wieder zusammenzukommen und mit uns gemeinsam einen Nachmittag bei toller Atmosphäre und guter Unterhaltung zu verbringen.“, so Pühringer und Ebner.



Weitere Veranstaltungen in der Nähe von Steyr sind unter www.ooesb.at ersichtlich. Interessierte können sich die kostenlosen Eintrittskarten direkt beim OÖ Seniorenbund unter 0732/775311-740 oder unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! sichern. Eine Eintrittskarte sowie ein 3G-Nachweis gelten als Voraussetzung um an der Veranstaltung teilzunehmen.



Fotos © OÖ Seniorenbund